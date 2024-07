Gulyás Gergely: Ukrajna a békepárti álláspontunk miatt zsarol minket!

A háborúról és annak következményeiről is tárgyalt tegnap a kormány, most egy újabb nehézséggel szembesült Magyarország, nevesül, hogy Ukrajna a kőolajszállítás leállításával zsarolja hazánkat is Szlovákiát – kezdte a mai Kormányinfót Gulyás Gergely.

A békepárti álláspontunk miatt zsarolnak

A kormány szerint Ukrajna azt a két országot zsarolja, akik következetesen tűzszünetet és békét követelnek. – Ukrajna a békepárti álláspont miatt zsarol minket, ami ellentétes az EU-s megállapodásokkal is – jelentette ki a miniszter. Gulyás tájékoztatása szerint mostantól a Lukoil nem tud szállítani Magyarországra, mint mondta, hazánk az orosz olaj miatt ellátásbiztonságát nem tudja tartani.

– Amennyiben a helyzet nem oldódik meg, üzemanyaghiány is lehet, erre szeptemberig megoldást kell találni – jelentette ki Gulyás.

– Miközben Ukrajna ezt teszi, Magyarországról szerzi be az elektromos árama negyven százalékát. Eközben hazánk segítséget nyújt az Ukrajnából érkező menekülteket. Magyarország ezért kérte fel az Európai Bizottságot, hogy lássa el a szerződéses közvetítő szerepét – lengette be Gulyás Gergely.

Konzultációt kezdeményezett Magyarország

Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter kifejtette, hogy az unió és Ukrajna közötti kapcsolatokat a Társulási szerződés rendezi, ezek több pontját Ukrajna megsértette.

Ebben az esetben az tagállamoknak jogukban áll konzultációt kezdeményezni, ennek elkezdésére 3 nap van.

– Ha ez nem működik, van más lehetőség is, a további fellépés jogát fenntartja a kormány – jelezte Bóka.

A mai Kormányinfó nem a szokásos felállásban. Fotó: Polyák Attila

Gulyás Gergely a migrációs bírósági ítélet kapcsán közölte, mandátumot adtak az illetékes minisztereknek tárgyalásra, hogy mielőbbi megállapodás jöjjön létre. Ennek ellenére az ítélet gyalázat, az unió semmilyen ítéletet nem hoz már pártatlanul. Magyarországgal szembeni ellenszenv ez, miközben hazánk európia közös határait védi. 2015-re utalva azt mondta, a migránsok Ausztria és Németország irányába fognak indulni. – Eddig Brüsszel semmilyen segítséget nem adott, 2 milliárd forintot költöttünk határvédelemre, szeretnénk megállapodni, de nem tudjuk garantálni, hogy migránsok ezrei ne menjenek Nyugatra – jelezte.

Uniós soros elnökség: Szeptemberben folytatás

– A tanács intézkedéseinek első szakasza lezárult. A nyári szünet augusztus végéig tart, ekkor folytatjuk szeptember elején. Nyolcszáz delegáció háromezer tagja vett részt a rendezvényeken – mondta el az uniós soros elnökséggel kapcsolatban Bóka János miniszter a kormányinfón.

Az elnökség legjelentősebb rendezvényei az informális tanácsülések. Az informális versenyképességi tanácsülésen az EU versenyképességének kérdését járták körbe a tisztviselők. De tanácskoztak Budapesten a környezetvédelemről is.

Az energiaügyekről kapcsán arról volt szó, hogyan állnak a tagállamok a 2030-ra szóló vállalásaikkal. A belügyminiszterek megvitatták a bel- és igazságügy prioritásait. A vita mellett a határőrizeti szervekről, a migrációról és szervezett bűnözésről is szó volt. Az egészségügyi miniszterek pedig a szív és érrendszeri megbetegedésekről tárgyaltak.

A munkaerőhiány és a társadalmi befogadás kérdéséről is egyeztettek július 16-án. Üléseztek nálunk az EU védelempolitikai végrehajtói is. Szervadományozással és szervátültetéssel kapcsolatban is komoly egyeztetést tartottak.

Bóka János hozzátette, védelemipari munkacsoport is alakult, továbbá siker, hogy a tanács egyhangúlag döntött a költségvetésről. Jelezte, ősszel is hasonló lendülettel folytatja munkáját az elnökség, november 8-án európai tanácsülésre kerül sor, az új versenyképességi paktum elfogadása a cél.

Több ember számára lesznek elérhetőek a családtámogatások

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, a családtámogatási konstrukciókról is tárgyalt a kormány, a cél, hogy az egyes speciális adózási formákban (például őstermelőként) adózók számára is könnyítsék a lakáshoz jutást.

Az államilag támogatott kölcsönöknél okozott problémát számukra a speciális adózás, ezért a kormány lehetővé teszi, hogy bevételük legalább 50 százalékát használhassák hitelfelvételkor. Cél, hogy a gyermekvállalás számukra is könnyebb legyen.

A napokban kiderült egyetemi felvételi számokat úgy kommentálta a kormányszóvivő, hogy az eredményekből látszik, második éve több, mint 90 ezren nyertek felvételt, négy jelentkezőből 3 felvételt nyert.

Alapképzésre 62 ezren nyertek felvételt. 16 ezer feletti a mesterképzésre felvételt nyertek száma, a gazdaságtudomány a legnépszerűbb, a pedagógusképzés áll a második helyen. Emellett növekszik a munka mellett egyetemre jelentkezők száma. Jelezte, a pótfelvételi eljárás keretében augusztusban lehet jelentkezni még a felsőoktatásba.

– Az elmúlt két hétben 1,7 millió forint értékben valósultak meg beruházások – mondta el a kormányszóvivő. Taksonyban bölcsődeberuházás valósult meg, és átadták a felsőtárkányi kisvasút új gördülőállományát.

Úgy folytatta: Ma kezdődik meg a 2024-es párizsi olimpia. Hazánkat 180 fő képviseli a francia fővárosban. Hozzátette:

Köszönjük a nagyszámú részvételt. Hajrá Magyarok, egy nemzet szurkol értetek!

Az M1 kérdésére, miszerint hogyan értékelik hogy kiszivárgott sajtóhírek szerint Brüsszel nem siet a tagállamok védelmére Magyarország és Szlovákia ügyében, Gulyás Gergely azt válaszolta: Számos csalódás után is más hozzáállást vártak a bizottságtól. Szerinte az nem járható, hogy két tagállam ellenében az unió Ukrajna, egy unión kívüli állam mellé áll.

Az EP-ből hiányzik a politikai kultúra

Arról, hogy a Patrióták nem kaptak pozíciókat az EP-ben, Gulyás Gergely azt mondta, van egy objektív számítási mód, hogy melyik frakciónak melyik tisztség járna, ezt eddig mindig betartotta, de most megszegte az EP többsége. – Az európai politikai kultúra hiányzik az EP-ből. Nem mondom, hogy a magyar politikai kultúra magas szinten van, de Magyarországon ilyen sosem fordult elő olyan az elmúlt 34 évben, hogy ellenzéki frakciók, képviselők ne kaptak volna bizottsági helyeket. Érződik, hova jutott az Európai parlament – mondta a miniszter.

Az EU zöld politikájáról Bóka János elmondta, a tagállamok között komoly vita zajlik, hogy mi áll az unió érdekében. Az európai politikában erős a Kínával való együttműködés megszakítási szándéka, ami nélkül az európai zöld ipar viszont nem erősödhet meg.

A Magyar Nemzet kérdésére Bóka János elmondta: Kaptunk egy levelet az Európai Bizottságtól, mely tartalmazza a fizetési felszólítást, illetve egy konzultáció kezdeményezést a migrációval kapcsolatban, melyre készen állunk. Azt is látni kell, hogy mindeddig Magyarország saját határait azért is védte, mert Európát is védte. A fizetési felszólítás nagyon nagy kötelezettséget ró hazánkra. Amennyiben az EU azt várja hogy bírságot fizessünk, ennek következményei lesznek. A 2015-ös eseményekhez hasonló képekkel fogunk találkozni.

Gulyás Gergely a Magyar Nemzetnek elmondta: Az is lehetőség, hogy az ukránok belátják, hogy két tagállamot nem zsarolhatnak, és az is, hogy esetleg van valamilyen kiskapu, számtalan irány és lehetőség lehet, nekünk az a lényeg, hogy Ukrajna szüntesse meg a mostani helyzetet, hogy az orosz olajhoz hozzájuthassunk. Európa gazdasági sikereinek az is része volt, hogy olcsó nyersanyagot tudtunk vásárolni.

Visszatérve ahhoz, hogy a Patrióták nem kaptak pozíciókat az EP-ben, a miniszer elmondta, az biztos, hogy ha a jogállamisági jelentésben, melynek semmi köze a tényekhez, az szerepelne, hogy a kormány itthon hasonlóan járna el az ellenzékkel, a fejünkre olvasnák.

– Az EP egy speciális parlament, nincs kormánypárt és ellenzék, bár kialakulóban van, de az ügyek mentén folyik együttműködés. Most az EP-ben az eddigi gyakorlatot vettek semmibe – mondta.

Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről, aki korábban kritikusokat és újságírókat fenyegetett azzal, hogy eltöri a kezüket, azt mondta, az erőszak elfogadhatatlan és ha ebben sincs konszenzus, az baj.

– Az Európai Néppárt (EPP) is azon pártok közé tartozik, akik amellett vannak, hogy ne kapjuk meg a jogos forrásokat. Az aki ehhez a közösséghez csatlakozik, annak ezzel el kell számolni. A Néppárt is társult a baloldali, kommunista akcióhoz, amely keretén belül feljelentették hazánkat, és szorgalmazták megbüntetésünket – mondta annak kapcsán, hogy Magyar Péter pártja is csatlakozott a Néppárthoz, és Magyar igen jó viszonyban van Manfred Weberrel.

Az ATV kérdésére Bóka János úgy fogalmazott a Lukoil-ügy kapcsán, mi mint uniós elnökséget ellátó tagállam, összehívtuk a kereskedelempolitikai bizottságot. Ezen a fórumon számos kérdést tett fel a bizottság, melyekre mi válaszolunk, ebből fogják tudni a megoldást megtalálni. Amennyiben az ukránok a védelmi klauzulára hivatkoznak, nehéz látni miért hoz diszkriminatív lépéseket. A reményeink szerint a bizottság nagyon gyorsan döntést hoz az ügyben.

A menekültügyi bírsággal kapcsolatban négyszázmillió forint gigabírságról van szó, Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy megfizeti-e ezt Magyarország, azt mondta, az ítélet végrehajtásánál csak technikai kérdés, hogy fizetünk, vagy levonják a nekünk érkező forrásokból.

Magyarország vétózza majd Ukrajna EU-csatlakozását?

Erre a kérdésre Bóka János azt mondta, a közösségre vonatkozó szabályoknak meg kell felelni, az ígéreteket be kell tartani. Egy ilyen intézkedés súlyos következményekkel jár, ez az ukrán jóhiszeműséget megkérdőjelezi. De jelenleg Magyarország nem tud vétózni, mert nem ebben a szakaszban van az ukránok EU-csatlakozásának ügye.

Az egymilliárd eurós kínai hitellel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, infrastrukturális fejlesztésről van szó, általános hitelfelvételi konstrukcióban, az összeg konkrét felhasználásáról pedig be fognak számolni.

Arról, hogy egyesek felvételizők szerint pontjaikat nem megfelelően számolták, Vitályos Eszter azt mondta, a felvételizők 30 százalékának eredményéről nem tudnak, valóban voltak anomáliák a pontszámítással, és mindenkit arra kér, forduljanak az Oktatási Hivatalhoz, egyedileg megvizsgálják a panaszokat, és ki fog derülni, mely intézménybe kapnak felvételt.

– Az nem fordulhat elő, hogy valakit felvettek, aztán mégsem – szögezte le Gulyás Gergely, hozzátéve, az egyetemek önállósodnak, a cél, hogy ne az államtól függjenek, és jó az irány, de a törvényességi felügyeletet az Oktatási Hivatal látja el továbbra is.

A bírósági döntéssel kapcsolatban még újságírói kérdésre Gulyás Gergely azt mondta, az EU államok együttműködése, ahol a bíróság döntése ellen semmilyen jogorvoslati lehetőség nem áll fenn. Innentől fogva nekünk nem osztottak lapot.

A jelentős bírságok kiszabása fogja megoldani a légikáoszt?

A ferihegyi reptéren történt késésekről úgy nyilatkozott Gulyás Gergely, legnagyobb arányban a légitársaságok maguk voltak a felelősek. Az történik, hogy a nyereség növelése érdekében olyan menetrendet állítanak össze, ami nem tartható. – A bírságot a fogyasztóvédelem fogja kiszabni, és ha ez jelentős lesz, akkor majd nem lesznek ilyen késések – vélekedett Gulyás Gergely. A fogyasztókat ért sérelem nyilvánvaló.

Az nincs rendben, hogy órákat, napokat késik egy gép.

– Mindenre van megoldás, egy biztos, mi a magyar állampolgárokat meg fogjuk védeni a migránsoktól – jelentette ki egy újabb kérdésre válaszolva Gulyás. Állította: Ha nem sikerül megállapodni, akkor sem engedünk rá senkit senkire, példát mutatunk, hogyan kell betartani a schengeni határ külső határvédelmi rendelkezéseit, mindig jól jártunk el.

A Magyar Fórum munkatársa azt is felvetette, hogy netán a közlekedési bírságokból kívánja fedezni a kormány a többletkiadásokat, azonban Gulyás Gergely rámutatott: Azok a közlekedési szabálysértések melyek a bírságok többségét adják, jellemzően gyorshajtás, okozzák a baleseteket is, ez a logika a bírságok emelése mögött.

Arra a felvetésre, hogy a Lukoil után további ellátás megszakítását is tervezi Ukrajna, a miniszter elmondta: hazánk tárolókapacitása megfelelő, a legtöbb tartalékkal rendelkezünk az unióban. – Nem keltenék pánikot – mondta Gulyás Gergely.

David Pressman amerikai nagykövet vonatkozó videójáról azt mondta, nem szerencsés, hogy egy szövetséges ország embere beleszól egy ország belügyeibe, az energetika nemzeti hatáskör ráadásul.

Gulyás Gergely szerint az uniós migrációs paktum úgy bukott meg, hogy még érvénybe sem lépett, ez nagyjából a '80-as évek végi romániai állapotokhoz hasonlítható.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mit követel Ukrajna Magyarországtól, a miniszter azt mondta, azt akarják, hogy hagyjunk fel a békepárti politikával. – Az ukrán lépés nem is titkoltan egy válasz arra, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy tűzszünetre és tárgyalásra kerüljön sor. Ebben az egy esetben zárulhat le a háború – hangsúlyozta.

A MOL továbbra is tud olajat venni, és jelentős a tartalék is

Arra a kérdésre, hogy kitől vásárol most a MOL, elmondta a hosszú távú szerződéseknek megfelelően szerzi be az olajat a többi csatornán keresztül. Egyelőre nincs ellátási zavar, Magyarországnak van tartaléka. Elmondta azt is, olyan mértékben befolyásolja az amerikai választás a költségvetést, hogy azt mindenképpen érdemes megvárni. Jelezte, a hiánycsökkentéssel kapcsolatos tervezett pályát a Pénzügymisztérium kijelölte: a 4,5 százalékos hiányt, 3,7-re csökkentenék, majd 2 százalék körülire tervezik.

Arra a felvetésre, miszerint a KSH ma publikált népmozgalmi adatai szerint mélyponton van a születésszám, a kormányszóvivő azt mondta, a jelenlegi családtámogatási rendszer nélkül ezen felül is egy Győr nagyságú településnyi ember hiányozna Magyarországról.