A baloldal utolsó mentsvára az álcivilség

Párthovatartozásukat titkolva, szégyellve vagy látszólag háttérbe szorítva verték át a választókat baloldali politikusok és álcivil, sokszor lokálpatriótának álcázott szervezetek az önkormányzati választásokon. Erre az egyik legkirívóbb példával Pécs szolgált, ahol Péterffy Attila baloldali polgármester barátja, Bodnár Imre ügyvéd, a néhány éve alapított és most a városvezető koalíció névadó háttérszervezeteként működő Pécs Jövője Egyesület elnöke a Pécs Jövőjéért Egyesületet is létrehozta.

Szembeötlő, hogy csupán néhány betűt megváltoztatva majdnem ugyanazt a nevet adták az új szervezetnek, és megjelölt céljaik között is meglehetősen nagy az átfedés: bekezdéseket másoltak át az újabb egyesületalapítási kérelmébe.

A hasonló névre keresztelt szervezet létrehozására azért is szükség lehetett, mert így Gyurcsány polgármestere tiszta lappal tudott újrázni a választásokon, ezenfelül a dollárbaloldal külföldi finanszírozása miatt a Szuverenitásvédelmi Hivatal is górcső alá veheti a politikai tevékenységet folytató szervezetek külföldi támogatását. Márpedig Péterffy ezer szállal kötődik a dollárbaloldalhoz, ugyanis Mel­lár Tamás baloldali országgyűlési képviselő, a guruló dollárokról árulkodó Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelölt mozgalmának egyik baranyai alapítója álcivil egyesületével, a Mindenki Pécsért Egyesülettel (MPE) indította Péterffyt még a 2019-es választáson, és idén júniusban is bejuttatott egy képviselőt a pécsi képviselő-testületbe az MPE kompenzációs listájáról.

Kampány Dobrevvel

A baloldal Keszthelyen is sikeresen alkalmazta a civil álca trükkjét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy május végén a „független” jelöltek a városba látogató Dobrev Klárával kampányoltak együtt. A keszthelyi baloldal a Városukért Tenni Akarók Egyesület (Vártak) színeiben indult, polgármesterjelöltjük az azóta megválasztott Tóth Gergely volt. A baloldali álcivileknek még arra sem volt gondjuk, hogy eltüntessék azt az információt, miszerint Tóth weboldalának adatkezelőjeként a liberális Momentum Mozgalmat jelölték meg. Ebből viszont az következik, hogy a polgármesterjelölt honlapján látható petíciók kitöltőinek adatai az idei választáson hatalmasat bukó liberális politikai párt birtokába kerülhettek.

Ennyi „véletlen” egybeesés már a keszthelyiek gyanúját is felkeltette, ezért panaszt tettek a választási irodánál, rámutatva név szerint, hogy Dékány Péter, Szántó András és Tóth Balázs civilnek mondott jelöltek megtévesztik a Zala vármegyei település választóit, ugyanis a baloldalhoz tartozó jelölőszervezeteiket nem tüntették fel a plakátjaikon.

A testület megállapította, hogy a Vártak mellett Dékány és Szántó esetében a Gyurcsány Ferenc vezette DK a jelölőszervezet, míg Tóth Balázs mögött a Momentum áll.

A választási bizottság azt is kimondta, hogy a baloldal jelöltjeinek magatartása alkalmas a választók megtévesztésére, sérti a választás tisztaságát, a szóban forgó jelölteket pedig eltiltotta a további jogsértéstől.

Pártszínekben kikapott

Szombathelyen sem merte a baloldal a nevét adni az önkormányzati választásokon, itt az Éljen Szombathely! Egyesület nevű fedőszervet használták takaróként. Hende Csaba, a kormánypártok parlamenti képviselője háromszor egymás után is legyőzte Nemény András baloldali jelöltet az országgyűlési választásokon: 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban rendre felül tudott kerekedni a szocialista politikuson. 2019-ben azonban eljött Nemény ideje, ugyanis a civil álca mögé rejtőzve el tudta hódítani a polgármesteri címet, idén júniusban pedig újrázott.

Hogy mennyire nem tekinthető civilnek, azt alátámasztja az a tény, miszerint jelöltségét támogatta az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Momentum, az LMP, Márki-Zay mozgalma, a Szolidaritás és az országban egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi szervezete.

További adalék Szombathelyhez, hogy Gyurcsány ügyvédje, a hatmilliárd forintos költségvetési csalási ügyben vádlott, korábban már adócsalásért jogerősen elítélt Czeglédy Csaba, akinek bírósági tárgyalásán a DK elnöke is tüntetőleg megjelent, függetlenként nyerte választókörzetét és jutott mandátumhoz a Vas vármegyei város képviselő-testületében.

Gyurcsánnyal vagy nélküle?

Jászberényben a Közösen Jászberényért Egyesület nevet vette fel a baloldal, igaz, itt nem Gyurcsány fújta a passzátszelet. A szövetséget a lassan a Párbeszéd-méretűvé zsugorodó Jobbik, az MSZP és a Momentum alkotta, a DK-t a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen ezúttal kihagyták az összefogásból. A jobbikos polgármester, Budai Lóránt népszerűségét meglovagolva az álcivil szervezet megnyerte a város összes egyéni választókörzetét idén, így szerzett mandátumot az elnökük, a szocialista párti Balogh Béla, valamint a momentumos Bozsik Ferenc is.

A vármegyében maradva azonban nem mindenhol sikerült a DK-elnököt kihagyni a buliból: Szolnokon a Tegyünk Szolnokért Egyesület fedőnév alatt nőtt össze, ami összetartozik. Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki szervezetének egykori elnöke szerint a helyi ellenzéket teljesen uralja a DK és az idei önkormányzati választáson polgármesternek megválasztott Györfi Mihály, amit az is jelez, hogy kampányfőnöküknek Gyurcsány Ferenc korábbi asszisztensét tették meg. Szotyori-Lázárnak emellett volt egy beszélgetése Füle István álcivil képviselővel is, aki a baloldal helyi mutyijairól azt magyarázta neki, hogy

ez mindenhol így megy, és különben is etetni kell a mieinket is, különben hogyan várnánk bárkitől is, hogy segítsen, ha nem adunk valamit cserébe.

Pest vármegyét nézve még inkább jellemző a baloldalra a civil álca mögé rejtőzés. Wittinghof Tamás, Budaörs 1991 óta regnáló polgármestere már idejekorán felismerte az idők szavát, ugyanis a történelem szemétdombjára került pártja, az SZDSZ logóját már 2010-ben eldobta magától, és azóta a Budaörs Fejlődéséért Egyesület színei­ben nyer az önkormányzati választásokon. A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) már 2019-ben is sikerrel tévesztette meg a választókat, nem volt ez másként idén sem. Öt baloldali párt lépett frigyre a szövetség égisze alatt: az MSZP, a Jobbik, az LMP, hozzájuk az idei választásra csatlakozott Gyurcsány-párt és a Momentum.

A baloldali átverésnek idén már a solymári választók is bedőltek: Tegyünk Együtt Solymárért néven tudta átvenni hazánk egyik leggazdagabb településének irányítását a baloldal. Mint arról Szente Kálmán hivatalban lévő polgármester beszámolt, az álcivilek jelöltjeként megválasztott polgármester, Zlinszky Péter Tordai Bence párbeszédes országgyűlési képviselő apjával karöltve kérte fel a kormánypárti településvezetőt az alpolgármesterségre a következő ciklusban, ám Szente Kálmán ezt következetesen elutasította.

Időközben az is kiderült a magát függetlennek nevező társaságról, hogy még Karácsony Gergely főpolgármesterhez is kapcsolhatók: a 8. számú egyéni választókerületben győztes Zakarné Varjas Kata ugyanis nem más, mint annak a Zakar Andrásnak a felesége, aki a Főkert főigazgatója volt néhány héttel ezelőttig.

Ezek ismeretében könnyen elképzelhető, hogy Solymár is hamarosan a baloldal kifizetőhelyévé fog válni, és Zakar akár itt folytathatja a pályafutását október után.