Alaposan ki kell nyitnia a pénztárcát annak, aki meg akar szabadulni a darazsaktól

– Az elmúlt két-három évben nem kedvezett olyan mértékben az időjárás a darazsaknak, hogy tömegesen elszaporodjanak Magyarországon, ezt abból is lehetett érzékelni, hogy több volt a szúnyog és a csapadék is – tájékoztatta az Agrárszektort Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója. 2024-ben azonban közel három héttel hamarabb jött a nagy meleg, az erős és tartós kánikula, a természet pedig váratlanul beindult, a mezőgazdaságban is majd három héttel előrébb kellett hozni az aratást, betakarítást és a barackosokban is kényszeredett, gyors szüretre volt szükség.

Mindezek a feltételek, illetve az időjárás összességében nagyon kedveznek a darazsaknak. A tartós, nagy meleg, időszakos csapadékkal és rovarokban, valamint gyümölcsökben gazdag élelemforrással, igazi Kánaán a rovarok és szaporodásuk számára

– közölte a szakember.

Hozzátette, amennyiben ez a felmelegedés és az idő előtti tartós meleg lesz mostantól a jellemző, számítani kell a darazsak nagyobb számú megjelenésére. Az enyhe tél következtében ugyanis több megtermékenyített királynő tud áttelelni és mivel hamarabb indul be a tavaszi melegedés gyorsabban is tudnak felszaporodni a darazsak. A 2024-es évben a darazsak tömeges megjelenése is majd egy hónappal előbb figyelhető meg. Jelen helyzet eléggé aggasztó, mert így viszont augusztus végére ez akár kritikus mértékre eszkalálódhat.