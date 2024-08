Ennyi volt, megelégelte az államtitkár Magyar Péter kórházi hecckampányát

Elmondta, hogy Magyar Péter Szolnokon a menedzsmentet berendelve hétvégén ment be a kórházba, amihez semmiképen nincs joga. Ismertette, hogy a képviselő még a kórházi vezetők érkezése előtt megjelent egy betegellátó osztályon, zaklatta az ügyeletvezető főorvost, akinek a gyógyítás lenne a feladata. Az államtitkár felszólította Magyar Pétert, hogy ne tegye az egészségügyi dolgozókat az aljas politikai színjátékának a szereplőivé, hagyja az orvosokat gyógyítani, a betegeket pedig nyugodtan gyógyulni.

Senkinek nem szolgálja az érdekét Magyar Péter öncélú politikai haszonszerzés érdekében végzett tevékenysége. Nem az igazságot akarja bemutatni, hanem csak a saját politikai pecsenyéjét sütögeti, de a kórház nem a politika játszótere

– tette hozzá.

Az államtitkár felidézte, hogy Magyar Péter szerint a kormány valamit el akar titkolni az egészségügyben, amit képtelenségnek nevezett. Mint mondta,

a XXI. században semmit nem lehet eltitkolni, mindenki olyan képet készíthet a mobiltelefonjával, amilyent csak akar, így amit Magyar Péter tesz, az nem más, csak az indulatok öncélú szítása.

Jelezte, hogy mindenki látott már magyar kórházat kívülről és belülről. – Soha nem állítottuk, hogy a kórházakban minden tökéletes, mivel egyes kórházak műszaki állapota jobb, míg másoké rosszabb – jegyezte meg Takács Péter. Elmondta, hogy a magyar kormány célja az, hogy megfelelő anyagi erőforrások biztosításával mindenhol javítsanak a betegellátás körülményein. A polgári kormány ezt tette az előző években, teszi most is és tenni fogja a jövőben is.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen visszajelzés érkezett a kórházi dolgozók részéről, Takács Péter elmondta, hogy többek között a Szent János-kórházban és Péterfy Sándor utcai kórházban

Magyar Péter a menedzsment orvos és ápoló tagjait hosszú órákra elvonta a betegellátástól.

A Tisza Párt elnökének a Honvédkórházban készült videóján pedig látható, hogy Wikonkál Norbert professzort egész délelőtt feltartotta, ezzel akadályozta az igazgatási teendőiben. Emellett pofátlan és felháborító módon próbálta számon kérni, vizsgáztatni, leckéztetni a szakembereket.

Ezek az emberek már letettek valamit az asztalra, mivel a kórházukért valamint szűkebb és tágabb közösségükért dolgoznak, értékes tagjai a társadalomnak. Kicsoda hozzájuk képest Magyar Péter? Honnan veszi magának a bátorságot, hogy tiszteletlen és lekezelő módon viselkedjen velük?

– tette hozzá az államtitkár.

Ennek megfelelően a mai nappal elrendeltem, hogy Magyar Pétert valamennyi kórház csak munkaidőben fogadja.

– Ugyanaz a jogosultság illeti meg, mint bármelyik másik országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőt. Be kell jelentkeznie a főigazgatóhoz, aki őt előre egyeztetett időpontban az irodájában fogadja és a képviselői munkához szükséges tájékoztatást megadja. Ennyi illeti meg Magyar Pétert, semmi több – ismertette az államtitkár. Leszögezte, hogy Magyar Péter súlyosan visszaélt azzal a lehetőséggel, amit az Országos Kórházi Főigazgatóság biztosított neki. Akadályozta a gyógyító munkát, zaklatta a dolgozókat és zavarta a betegek nyugalmát. Ennek mostantól vége van – jelentette ki Takács Péter.