Hobbitfalva is feltűnik a főváros közelében + fotók

Az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztése a Pest vármegyei városban a dunakeszi diáknegyed – olvasható a Magyar Építők honlapján.

A 123 ezer négyzetméter alapterületű, hét épületből álló komplexum 13 hektárnyi területen valósult meg a West Hungária Bau Kft. és a Laterex Építő Zrt. konzorciumának kivitelezésében, az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából.

Fotó: Magyar Építők

A létesítmény részei a 20 tantermes IV. Béla Gimnázium, a VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola, melynek 26 tanterme van, hozzá kapcsolódó tanműhelyekkel, amelyeket korszerű gépészeti rendszerekkel és digitális eszközökkel szerelnek fel.

A gimnáziumi és technikumi szárnyakhoz kapcsolódik egy-egy tornacsarnok együttesen 2500 négyzetméter alapterülettel, multifunkcionális kialakítással, 450 fő ültetését és kiszolgálását biztosítja a konyha és az étkező, illetve épült egy közel 5000 négyzetméteres uszodaépület.

Sportolási lehetőségek, környezettudatosság, jó közlekedés

A komplexumhoz tartozó sportcsarnok a diákok mozgási, sportolási lehetőségét biztosítja. Kiemelt jelentőségű épülete a telek nyugati részén, a Klapka utca mellett létesült, közel ötezer négyzetméteres uszodaépület, amely alkalmas egyaránt úszóversenyek, illetve vízilabda mérkőzések megrendezésére. Ezzel új lendületet kaphat a város vízilabdacsapata.

A gimnáziumhoz kapcsolódó, nagyobb méretű helyszín adja a tanévnyitók, illetve iskolai ünnepségek színterét, ezeken kívül pedig a közösségi rendezvények potenciális helyszíneként a városi életbe is bekapcsolják.

A létesítmény tervezése és kivitelezése során nagy hangsúlyt fektettek a kellemes iskolai környezetre: aktív közösségi zöldfelületeket, pihenőket és sétányokat alakítottak ki.

Az épületek bejáratai előtt, továbbá a sportpálya udvarain padokon, ülőkockákon lehet megpihenni. A 130 ezer négyzetméteres terület jelentős részét képezi az épületek kubatúrája mellett a zöldfelület, amely kihangsúlyozza az elsőre talán nem érzékelhető terepviszony-adottságokat és jelentős kiterjedésével organikus hatást kelt.

Fotó: Magyar Építők

A vasútállomás felé néző ligetes sáv, a 15 ezer négyzetméteren elhelyezkedő véderdő a terület egyik legfontosabb zöldterülete, amely összeolvad a területen jelenlévő erdővel. A véderdőben örökzöld fák között húzódó fehér murvás sétány vezet a létesítmény főbejáratához. A gyepesítés, fásítás keretében több mint 65 ezer örökzöldet, cserjét, évelő növényt ültettek el, valamint 2500 fát telepítettek.

Az öntözőrendszer működéséhez a vizet az uszodából származó víz szolgáltatja alapos tisztítás és szűrés után, szem előtt tartva a környezettudatosságot.

A Dunakeszi Diáknegyed másik kiemelkedő zöldfelülete az étkező helyiséget lefedő zöldtető. A terület tulajdonképpen egy zárt udvar, melyet körbehatárolnak a gimnázium és a szakközépiskola ’C’ formájú épületei. A tér A Gyűrűk Urában látott Hobbitfalvára emlékeztet, nagyobb és modernebb kivitelben. A 40 centiméter vastag ültetőközegben évelő növények és cserjék kaptak helyet, az itteni időtöltést hangulatvilágítás teszi még teljesebbé.

Fotó: Magyar Építők

A diákok lépőköveken keresztül juthatnak a közösségi térként is szolgáló pihenőhelyekre. Az épületegyüttes autóval három irányból is megközelíthető, elsősorban egy újonnan megépülő északi összekötő útról. Létrehoznak egy 300 férőhelyes parkolót és kerékpártárolókat is.