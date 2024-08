Ma kihirdetik a pótfelvételi ponthatárait, tizenhétezernél is több diák izgulhat

Ma hirdetik ki a pótfelvételi ponthatárait — írta a Metropol.

A mai napon kiderül, kit vettek fel és kit nem a szeptemberben induló képzésekre a pótfelvételi eljárásban, amire összesen több, mint 17 ezren jelentkeztek. Akinek sikerült, azt SMS útján értesítik

— emlékeztetett a lap.

Óriási volt a részvétel a pótfelvételi eljáráson

A pótfelvételi eljárásában tizenhétezernél is többen vettek részt, ahogy lapunk korábban beszámolt róla, azt is tudni lehet, mely szakok voltak hangsúlyosak a diákok között az idei évben – a legnépszerűbb képzések között voltak a pedagógia szakok is.

A jelentkezők több mint kétharmada alapképzésre, 15 százaléka pedig mesterképzésre jelentkezett. A tavalyi évhez hasonlóan az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44%-a adta be jelentkezését. Népszerűek voltak az egyházi intézmények is, a jelentkezők 23%-a választotta ezeket az oktatási intézményeket.

A pótfelvételi ponthatárait várhatóan 2024. augusztus 29-én délután hirdetik ki, és azok elsőként a Felvi.hu-n lesznek elérhetők. Azok, akik megadták a mobilszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményükről, de a közzététel után az E-felvételiben is elérhetők az eredmények a felvi.hu-n

— írta a Metropol.