Mérhetetlen luxus: Így él Magyar Péter és sleppje

Magyar Péter, a dúsgazdag baloldali politikus, aki rendszeresen bírálja az elitet, maga is élvezi a luxust és a VIP-előjogokat. Júniusban egy belvárosi luxusklubban botrányosan viselkedett: részegen megütött egy civilt, elvette a telefonját és a Dunába dobta, valamint fiatal lányokat zaklathatott. A klubban, ahol milliókat lehet elkölteni egy-egy este alatt, Magyar drága italokat fogyasztott – írta meg az Origó.

A 43 éves politikus szakítása után luxusklubokban próbál fiatal lányokat felszedni, és feltűnően élvezi a fényűzést. A Sziget fesztivál VIP-részlegében is látták pezsgővel, előre foglalt asztalnál.

Magyar Péter a luxusautójával pózol (Forrás: Origó)

Magyar pártjának alelnöke, Radnai Márk, hasonlóan luxuskörnyezetből érkezett, és magamutogató életstílusa miatt „nagyszájú, erőszakos” emberként ismert. Radnainak jó politikai kapcsolatai vannak, részben édesapja, Radnai László révén, aki a rendszerváltás előtt és után is vezető pozíciókat töltött be globális cégeknél. Magyar Péterhez hasonlóan Nagy Ervin is dúsgazdag, extravagáns otthonát Magyarország öt legszebb lakása közé választották 2023-ban.

Imád teniszezni, golfozni Nagy, és nem veti meg a luxus olasz cipőket sem

Nagy Ervin imádja a luxust, hasonlóan Magyarhoz. Egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy

szeretek teniszezni, új felfedezésem a golf.

Ugyanebben a beszélgetésben azt is mondta,

a napi szaladgálás során a lezser, kényelmes darabokat részesítem előnyben. Ha rendesen fel kell öltözni, imádom a zakókat és a nyakkendőt is. Cipőmániás vagyok, elbűvölnek a kézzel varrott olasz cipők.

Nagy Ervin luxushobbijairól korábban Trombitás Kristóf készített videóösszeállítást, amit alább tekinthetnek meg