Nagyboldogasszony napját, Szűz Mária mennybevételét ünnepeljük

Ma ünnepeljük Nagyboldogasszony napját, amikor Szűz Mária halálára és mennybevételére emlékezik a katolikus egyház. Ez a legfontosabb Mária-ünnep, Szent István király olyan fontosnak tartotta, hogy ekkor ajánlotta fel Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét – számolt be a Híradó.hu.

Az esztergom–budapesti érsek azt mondta: minden ember, aki erre a világra születik, az örök boldogságra hivatott. Hozzátette:

Isten mindenkivel személyes párbeszédet folytat, és azt akarja, hogy minden ember szabadon válaszoljon az ő szeretetére.

– Többek vagyunk, mint amire gyakran becsüljük magunkat, többet tudunk ajándékozni másoknak, mint amivel magunk rendelkezünk. Képességeink és lehetőségeink a végtelenbe nyílnak. Köszönjük meg ezt a mindenható Istennek, és kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjáró segítségét, hogy mindig fel tudjuk emelni tekintetünket, és örömmel haladjunk azon az úton, amely az örök boldogság felé vezet – fogalmazott Erdő Péter.

Magyarország védőszentjének napján, augusztus 15-én, csütörtökön már kora reggel érkeztek zarándokok Mátraverebély-Szentkútra, a nemzeti kegyhelyre – írja a Nógrád vármegyei hírportál.

A háromnapos ünnep alatt, augusztus 15-én, 17-én és 18-án folyamatosan mennek gyalogosan, autókkal és buszokkal a hívők. Összesen mintegy tízezren vesznek részt a Nagyboldogasszony-főbúcsú ünnepi szentmiséin, a szombat éjjeli keresztúton vagy az éjszakai virrasztáson.

Nagyboldogasszony napja Mária mennybemenetelének az ünnepe

Az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok és atyák a csütörtöki szentmisére, akiket Orosz Lóránt, a kegyhely vezetője köszöntött. A szerzetes a Ferences Szegénygondozó Nővéreket is üdvözölte, akik az ünnep idején a „Meghallgatlak” sátorban segítenek a problémájukkal egyedül maradt, meghallgatásra vágyó hívőknek.

– A kegyhelyet évszázadokkal ezelőtt az egyház a ferencesekre bízta. Nagy öröm, hogy Berhidai Piusz atya, a magyarországi rend vezetője is itt van körünkben és mutat be szentmisét Nagyboldogasszony ünnepén – fogalmazott Orosz Lóránt.

Hitünk titkát ünnepeljük ma, Mária mennybemenetelének napján. Ez megerősít bennünket abban, hogy van mennyország, létezik az Istennel való egység, aminek sosincs vége, amiben otthon lehetünk

– hangsúlyozta prédikációjában Berhidai Piusz. Mint mondta: Isten hazavár minket, ez örömteli titok, ami felülír minden mást az életünkben. Igaz, hogy a körülöttünk lévő világ sokszor nem erről szól. Sokszor háborúkról, éhínségről, betegségekről szólnak a hírek. Mindezek ellenére is tudnunk kell: Isten azt akarja, hogy jó legyen nekünk.

A jólét magányossá tehet

– Azt látjuk, hogy a jólétben szörnyen magányossá tudunk válni, de az örök élethez vezető út nem egoista, nem magányos. A Szűzanya is egyedül volt isteni titkával. Azért kereste fel rokonát, Erzsébetet, hogy közösségben legyen. A mennyország reményeink szerint nem csak halálunk után vár ránk, hanem már életünkben is, amikor megtapasztalhatjuk Jézus szeretetét. Éppen ezért van jelentősége kapcsolatainknak, közösségeinknek. Az örök élet már földi létünkben is felragyoghat, különösen az egyház közösségében – fogalmazott.

Berhidai Piusz beszélt arról is, hogy a mennyország bennünk is megvan, hiszen mindannyiunknak van személyes története Istennel. Életünk során van, ami eltávolít tőle, de vannak, akik vezetnek felé. Azért kell mindig a jóra törekedni, mert így egységben maradhatunk a Teremtővel. Ezért sosem hiábavalók az imádságaink, a lelkiismeretünk ápolása, ahol felhangozhat, mi a jó és a rossz.

Az örök életbe vetett hitünket valljuk meg és ünnepeljük a mai napon, amikor a Szűzanya felvétetett a mennybe, Isten otthonába.

– Önmagunkért és egymásért is imádkozzunk, kérjük a kegyelmet, ami az örök életben való hitünkben megerősít mindannyiunkat – zárta a prédikációt a rendfőnök.

Virrasztással, keresztúttal, szentmisével folytatódik a búcsú

A Nagyboldogasszony-főbúcsú augusztus 17-én, szombaton és augusztus 18-án, vasárnap is folytatódik. Szombat éjszaka 23 órakor keresztutat járnak, éjfélkor pedig szentmise lesz a halottakért. Éjjel virrasztást szerveznek Kálmán Bertalan ferences testvér vezetésével. Az ünnep vasárnapján a balassagyarmati származású Udvardy György veszprémi érsek mutat majd be szentmisét.

