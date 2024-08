Orbán Viktor nagystratégiája még Indiában is követendő példa

– Egyetértek Orbán Viktor miniszterelnöknek a nagystratégiáról megfogalmazott üzenetével, melynek egyik központi eleme az volt, hogy el kell köteleznünk magunkat a béke mellett – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Samir Saran, az indiai Observer Re­search Foun­dation (ORF) nevű agytröszt elnöke, aki az MCC Feszt egyik panelbeszélgetésén vett részt. Mint részletezte, szervezete foglalkozik kül- és biztonságpolitikával, védelmi, technológiai ügyekkel, a genderkérdéssel, továbbá a világűr és a klímaváltozás problémáival. Az elsődleges feladatuk, hogy világszerte partneri kapcsolatokat építsenek ki, és összekössék az embereket, amiről Orbán Viktor is beszélt Tusnádfürdőn.

A béke az első

Az ORF elnöke úgy folytatta, a kétezres évek eleje óta a világ számos pontját erőszak és háborúskodás sújtja, miközben a világ elfelejtette, hogy a nemzetközi rend célja a stabilitás és a béke megőrzése. – Megfeledkeztek arról az eredeti célról is, hogy az embereknek miért vannak hagyományaik, hogy ­miért hozták létre az ENSZ-t, manapság pedig úgy tűnik, mintha mindenki az erőszakot, a konfliktust és a háborút keresné a viták elrendezésére vagy a saját érdekeinek az érvényesítésére.

Ezért ma minden nemzetközi vezetőnek a békemissziót kell központi témaként előtérbe helyeznie

– szögezte le az ORF elnöke.

Samir Saran hangsúlyozta: cserben hagyjuk az állampolgárainkat, a gazdaságainkat és a társadalmainkat, mert a konfliktust választottuk a béke helyett. Vissza kell menni abba a korba, amikor a világ vezetői felhagytak a háborúkkal, mert megértették azoknak az árát, és elkötelezték magukat a tartós béke mellett. Most is ezt kellene tenniük. – Örülök, hogy Európában néhányan így gondolkodnak. Indiának alapvető jelentőségű a béke és a stabilitás, mert növekedésben van, mi nem akarjuk, hogy csővezetékek menjenek tönkre vagy kereskedelmi útvonalak kerüljenek veszélybe. A béke alapvetően fontos erkölcsileg és etikailag, de van hatékonysági és gazdasági szempontja is. Ha nem találjuk meg a békét, mindannyian szenvedni fogunk – mutatott rá az agytröszt elnöke.