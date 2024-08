Róka bóklászik a lakótelepen, jó lesz vigyázni

A róka egy fiatal hím, és várhatóan egy hónap múlva területet és társat fog keresni magának. Ez azt jelenti, hogy vissza fog húzódni az erdőkbe, és elhagyja a környékünket. A Rókales Alapítványtól azt a tanácsot kaptam, hogy minden este rakjak ki neki csirkeaprólékot az előfordulási területén

– mondta Gönczy Mihály. A Rókales Alapítvány már korábban is segített a talált rókák ügyében, tavaly szeptemberben ugyanis Szomódnál egy kis rókát találtak az útszélen. A sérült állat a Rókaleshez került, akik azonnal orvoshoz vitték az állatot. A fél év körüli rókát Bütyöknek nevezték el, és a vizsgálatok alapján lövés érte. A csigolyája elmozdult, illetve az elvégzett vizsgálatok alapján az agya is megsérült, így ő azóta is az alapítványnál él.