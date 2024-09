Árvíz: most is nagy összefogásra van szükség

Sok éve nem látott árhullám jön a Dunán – mondta a Magyarország Kormánya közösségi oldal videójában Dömötör Csaba parlamenti államtitkár.

Dömötör Csaba elmondta, a vízszint a következő napokban a rekordszinteket is megközelítheti. A folyó teljes szakaszán megkezdődött a védekező munka, már most is sok száz vízügyi és katasztrófavédelmi szakember dolgozik a gátaknál.

– Félezer szakembert átvezényeltek az ország más részeiből, és munkájukat már most is sok helyen önkéntesek segítik. Erre várhatóan a következő napokban is nagy szükség lesz. Az összefogás erősítésére a kormány internetes tájékoztató felületei árvízvédelmi üzemmódba kapcsolnak, itt rendszeresen teszünk majd közzé fontos információkat és tudnivalókat – világított rá az államtitkár.

Aki szeretne részt venni a munkálatokban, mindenképpen arra kérjük, hogy előtte tájékozódjon vagy a hivatalos oldalakról, vagy a helyi szakembereknél, mert a szervezetlenség további problémákat okozhat

– hívta fel rá a figyelmet Dömötör Csaba.