Besült Karácsonyék lakásmutatványa + videó

Közel ötévnyi ígérgetés után fél évvel ezelőtt valósította meg Karácsony Gergely a fővárosi lakásügynökség gondolatát, amely elviekben enyhítette volna a fővárosi lakásproblémákat, gyakorlatilag viszont szinte semmi eredményt nem látni – írja a Metropol.

Karácsony Gergely az elmúlt harminc év legnagyobb szabású programjának nevezte a kezdeményezést, amelytől véleménye szerint elvárható, hogy a lakásigénylők a piaci árhoz képest akár harminc százalékkal olcsóbban juthassanak albérlethez. Eleinte azokat a tulajdonosokat keresték, akik szívesen adnák bérbe a kihasználatlanul álló lakásukat az önkormányzaton keresztül, így az önkormányzat átvállalta volna a rizikót, a lakáskezelést, garantálta volna a pontos rezsit és a lakbért a bérbeadó irányába.

A főpolgármester által emlegetett, évekig tartó, háttérben folyó előkészítő munka eredménye viszont óriási bukás, ugyanis

140 ezer kihasználatlan lakásból eddig összesen háromnak lett bérlője.

Mint a Magyar Nemzet megírta, az ügyben Szentkirályi Alexandra is felszólalt. A fővárosi politikus a lakásügynökségről azt mondta: – Egy ciklusnyi semmittevés után közvetlenül az önkormányzati választási kampány előtt jelentették be a lakásügynökséget. De ez is csak egy hangzatos pótcselekvés volt. A Fővárosi Lakásügynökség féléves működése alatt összesen 25 lakást sikerült bevonni a programba, és ebből összesen háromnak van bérlője.

Karácsony helyettese beismerte, hogy a lakhatási programjuk teljes kudarc

– emelte ki Szentkirályi Alexandra.