Vakcina sincs az új koronavírus-variáns ellen, cserébe elég jól terjed, mutatjuk, mik a tünetek

A koronavírus új mutációja egész Európában jelen van, és mivel a járvány elleni védekezésnek már nyomát sem látni a városokban, a betegség könnyen terjed – írja a Világgazdaság. A tényt egyébként a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is alátámasztotta a 38. heti szennyvízadatokkal. A koronavírus ismételt megjelenéséről a Magyar Nemzet is írt, erről alább bővebben is olvashat.