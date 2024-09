Ezeket a vitaminokat szedje, ha nem akar beteg lenni ősszel

Fontos felkészíteni a szervezetünket az őszi hidegebb időjárásra, de az év minden egyes időszakában elengedhetetlen a tudatosság, nem csak az évszakváltáskor – hívta fel a figyelmet Kovács Hetti salgótarjáni egészségmentor és természetgyógyász a Nool.hu podcastjában.

Mire figyeljünk a vitaminok vásárlásakor?

Mint fogalmazott, nagyon fontos a megfelelő és minőségi vitaminok bevitele, mint például a C-, vagy D-vitamin, de az Omega3 is. Emellett pedig ügyelni kell arra is, hogy milyen a táplálkozás minősége, de például a megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás és a lelki egyensúly is fontos az egészség megőrzésében. A salgótarjáni szakember azt is elárulta, hogy mire kell ügyelni a vitaminok vásárlása során, de a tapasztalatát is megosztotta velünk, miszerint még mindig kevesen vannak, akik tudatosan élnek és készülnek fel előre az őszi, meghűléses időszakra.

Borítókép: Kovács Hetti arról is beszélt, hogy milyen vitaminokat érdemes szedni ősszel (Fotó: Hüvösi Csaba/NOOL)