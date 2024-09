Folytatódik a miskolci medvék kalandja, előkerült egy kép a lábnyomról

Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, egy anyamedvéről és egy bocsról számoltak be Miskolc környékén. Most egy fotón látható a medve lábnyoma – írta meg a Boon.

Ezt a képet készítette a bejelentő az általa medvenyomnak gondolt jelenségről

Fotó: Boon.hu olvasó

Miskolc önkormányzata a bejelentés után azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai pedig fokozottan járőröznek a környéken. Mint írták: arra kérnek mindenkit, hogy különösen este, sötétedés után fokozott óvatossággal, körültekintően közlekedjen, lehetőség szerint kerülje el a területet.