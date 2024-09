Orbán Viktor: Meg kell nyernünk a következő évtizedet, ezért lesz szükség a gazdasági semlegesség politikájára

Észak-Macedóniának van egy vitája a bolgárokkal, akik blokkolják a tagsági folyamatokat. Magyarország adja az unió soros elnökségét, ezért mondhatni kötelesség, hogy elmenjünk egyes országokhoz a fennálló konfliktusok megoldásában. Részben ezért vagyunk itt. A soros elnökség azonban gyorsan elmúlik, de vannak ügyek, amelyek nem távoznak könnyen, ilyen a migráció is – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Magyarország miniszterelnöke ezúttal Észak-Macedóniából jelentkezett be, Ohrid mellől.

A kormányfő elmondta, harmadik oka is van annak, hogy ott vannak. Az országon fontos kereskedelmi útvonalak mennek keresztül.

Ha Magyarországon a tengerhez akarjuk juttatni áruinkat, akkor Észak-Macedónián keresztül vezet az út a görög kikötőkhöz. Fontos a gazdasági együttműködés a két ország között.

Orbán Viktor kijelentette: a válságok és az ázsiai gazdaságok megváltoztatták a világgazdaságot, aki nem alkalmazkodik, az vesztes lesz.

Meg kell nyernünk a következő évtizedet, ezért lesz szükség a semlegesség politikájára.

– mondta a miniszterelnök, majd úgy folytatta: „Blokkokra szakítják a világot, ezt Magyarországnak ki kell védenie. Lesz egy nyugati és keleti világgazdaság és választani kell, hogy hazánk a világ melyik feléhez fog tartozni. Mi nem csatlakozhatunk egyik blokkhoz sem, érdekünk, hogy mindkét blokkal mély kapcsolatunk legyen”.

Válasz a blokkosodásra

A kormányfő emlékeztetett: a szankciós politikától számos európai cég szenved, de magunkkal kell először tisztában lenni. Ennek a lényege az, hogy nem szabad, hogy ránk erőltessék, hogy politikai szemüvegen keresztül nézzük a gazdaságot.

Csak azt vegyük át a nyugattól és a kelettől, ami hasznos és ésszerű is, utasítsunk el minden nyomást, ami árt az ország jövőjének

– szögezte le.

A miniszterelnök szerint a blokkosodás mindig lassítja a világgazdaság növekedését, és nem tesz jót a nemzetállamoknak sem. Amikor tilalmak, szankciók jönnek be, akkor mindnyájan veszítünk a kormányfő tájékoztatása szerint. Úgy véli, Európa öngyilkos úton jár amikor blokkosodással válaszol Ázsia felemelkedésére és a saját gazdasági nehézségére.

Orbán Viktor elmondta, próbálja meggyőzni európai kollégáit, hogy ne lépjenek erre az útra, de nagyon nagy nyomás alatt vannak. Emlékeztetett: nekünk, magyaroknak van tapasztalatunk abban, hogy miért nem jó a blokkosodás.

Akárhogy blokkosodik a világgazdaság, nekünk az az érdekünk, hogy Magyarország a technológiai fejlődés élvonalában maradjon.

– emelte ki.

„Fontos, hogy Magyarországon gyártják a világ legjobb autóit. Fontos, hogy a zöldenergia előállításának és tárolásának csúcstechnológiái jelen legyenek, és itt állítsák elő, fontos, hogy a digitalizációból ne maradjunk ki.”

Nekünk az a fontos, hogy Magyarország ne maradjon ki a találmányokból, függetlenül attól, hogy keletről vagy nyugatról származik”

– mondta.

Segítség a fiataloknak, a családoknak

Orbán Viktor szerint a fiataloknak szükségessé válik a munkáshitel megindítása, mivel a saját lakáshoz jutás lehetőségét újabb eszközökkel is lehetővé kell tenni. A kormány politikájának fontos eleme a családpolitika, ezért meg kell duplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve lehetőséget adni a kis és középvállalkozásoknak, enyhíteni a tőkehiányukat. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a gazdaság 3 és 6 százalék közé emelkedhet, bár még a mostani kis növekedéssel is az élbolyban vagyunk, de nem akarunk ebben a sávban ragadni. Ez a növekedés korábban is sikerült, most is sikerülni fog, Magyarország meg tudja ezt csinálni! – jelentette ki a kormányfő.

Versenyképesség

A versenyképességről elmondta: erről nagy viták vannak az európai vezetők között. Ezek eredményeképpen jó esély van egy európai megállapodásra, ami javíthatja az uniós országok versenyképességét. Sikerülhet december végére elfogadtatni egy versenyképességi paktumot – mondta a miniszterelnök.

Migráció

A migrációs bírságról a kormányfő kijelentette:

szólj igazat és leveszik a fejedet, és ez különösen igaz a migrációs vitára.

A napokban járt itt Matteo Salvini, akit hat évre börtönbe akarnak zárni a migrációval kapcsolatos álláspontja miatt, mert nem engedte meg a migránsok partra szállását Olaszországban - mondta a miniszterelnök, majd hozzátette:

Salvini a mi hősünk, teljes szívvel állunk mellette

Úgy folytatta, közben a bírói eljárás ellenére egyre több ország mondja, hogy a migrációt ellenzőknek volt és van igazuk.

Egyetlen esélyünk van egy szebb jövőre: ha nem engedjük be az illegális migránsokat a kontinensükre

– szögezte le Orbán Viktor.

Előrejelzés a következő hetekre

A kormányfő tájékoztatása szerint a következő hetekben a viták éleződésére kell számítani a nagyvilágban, ugyanis közeledünk az amerikai elnökválasztásához, amely eldöntheti, hogy a világ tovább halad a háború útján, vagy békét hirdet a világ gócpontjain.

„Donald Trump a béke elnöke volt, nem indított háborút, illetve lépéseket tett a korábbi konfliktusok megoldása érdekében. A világ békeszerető része azért szurkol, hogy a béke embere legyen az USA embere”

– fogalmazott. A miniszterelnök úgy látja, hogy

Magyarországon is vannak háborúpártiak, ezek a baloldali politikusok, és békepártiak, akik jobboldaliak, így ez a vita hazánkban is egyre élesedni fog

Mint mondta, korábban sikerült az 56’-os hősök ügyét is belekeverni ebbe a vitába. Nekünk is észnél kell lenni, és nem szabad kétségeket hagyni, pontosan kell fogalmazni. Hozzátette: Orbán Balázs félreérthetően fogalmazott. A miniszterelnök szerint ebbe a vitába nem beemelni kell az 56’-os hősöket, hanem inkább távol kell tartani, a dicsőségüket pedig napirenden kell tartani. Úgy fogalmazott,

ahol nem felejtik el a hősöket, ott mindig lesznek újak.

A miniszterelnök szerint amennyiben a történelem úgy fordulna, és újra harcolni kellene a hazáért, Orbán Balázs is ott lenne velünk a Corvin-közben.

Orbán Viktor azt is leszögezte: Magyarország minden eszközzel megvédené magát, úgy, ahogy a magyar alkotmány ezt minden magyar ember számára kötelezővé teszi.

Sikeres árvízi védekezés

A miniszterelnök köszönetet mondott az árvízi védekezésben résztvevőknek. A kormányfő elmondta:

a magyar állam ma hatékonyabb, szervezettebb, és felkészültebb volt, mint a 2013-as árvíz idején.

Emlékeztetett: a szomszédos országokban az árvíz emberéleteket követelt, Magyarországon nem.

Egy árvíz után a kormány mindig kap egy komoly szakmai anyagot a vízügyesektől, az ebben megfogalmazott javaslatokat a kormány akciótervvé alakítja és megteszi a szükséges lépéseket. Ez minden árvíznél így volt, és most is így lesz – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor fél nyolc után a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában adott interjút. A Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számolt be az elhangzottakról.

Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Benko Vivien Cher/ Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)