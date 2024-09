Huszonöt éve működik az Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal (OH) negyed százada szolgálja a hazai köznevelést és felsőoktatást – közölte a hivatal. Az Oktatási Hivatal a szerteágazó pedagógiai-szakmai, valamint igazgatási-hatósági tevékenységével folyamatosan támogatja a magyarországi nevelő-oktató munka valamennyi szereplőjét, szoros együttműködésben számos kormányzati és egyéb szervezettel, intézménnyel.

Az elmúlt 25 évben a hivatal feladatköre jelentősen bővült, és nemcsak sikerrel felelt meg olyan kihívásoknak, mint a digitalizáció gyors terjedése az oktatásban vagy a koronavírus-járvány, hanem ezek mentén innovatív eszközöket is fejlesztett, amelyek hosszabb távon támogatják a hazai oktatást.

Az OH jogelődje, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) 1999. szeptember 1-jén jött létre, hogy az oktatási ágazatirányításnak operatív támogatást biztosítson, nyilvántartsa, kezelje a köznevelési adatokat, valamint ellássa az oktatási koordinációs feladatokat olyan országos jelentőségű köznevelési ügyekben, mint az érettségi vizsga, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) és a középiskolai felvételi eljárás szervezése, megvalósítása, a 2001-ben bevezetett országos kompetenciamérés, továbbá a nemzetközi mérések lebonyolítása.

Az OKÉV sikeresen látta el hálózati, szervezői feladatait, és 2007-től – újabb hatáskörökkel bővülve – már Oktatási Hivatalként működik.

Az elmúlt évek nagy változásokat hoztak a hivatali feladatellátásban. A koronavírus-járvány felgyorsította a digitalizáció terjedését, így az OH is egyre több területen vezette be a digitális ügyintézést. Ezenfelül számos digitális szolgáltatást nyújt a statisztikák interaktív keresőfelületen történő közzétételétől az online pályaorientációs eszközökön keresztül az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztéséig, az országos kompetenciamérés digitális felületre költöztetéséig.

Az OH a jövőben is feladatának tekinti, hogy innovatív megoldásokkal szolgáljon a gyorsan változó világ kihívásaira, mindemellett működésének alapját – ahogyan az elmúlt 25 évben – továbbra is a magas szakmai minőség és a jogszerű működés határozza meg.