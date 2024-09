Leégett a Miskolci Barlangfürdő, de a város továbbra is várja a turistákat

A Miskolci Barlangfürdőt sújtó tűzeset jelentős sokk volt a helyi lakosoknak és a turisztikai szakembereknek egyaránt. A fürdő nemcsak egyedülálló turisztikai látványosságként, hanem számos helyi munkahely biztosítójaként is fontos szerepet játszott. Az intézmény természeti különlegessége – az egyedi ökoszisztéma és a barlang különleges adottságai – miatt a pusztulás különösen szomorú eseményként érintette a várost.

Ennek ellenére a Bükki Kör sajtóközleményben hangsúlyozta, hogy Miskolc gazdag turisztikai kínálata továbbra is vonzó célponttá teszi a várost a látogatók számára. Az egyesület szerint a város vendégforgalma nem fog jelentősen visszaesni, mivel Miskolc számos más vonzó programot és látványosságot kínál.

– A fürdő újjáépítésének ideje alatt Miskolc számos más, kiemelkedő attrakcióval várja a turistákat. A város belvárosa például pezsgő borturisztikai életet él az Avasi Pincekörzetben, és a felújított Avasi kilátó csodálatos panorámát nyújt a látogatóknak. Emellett a Pannon-tenger Múzeum és a Miskolci Galéria is érdekes programokat kínál az érdeklődők számára, míg a Miskolci Nemzeti Színház, Magyarország első kőszínháza, továbbra is nívós előadásokkal várja a közönséget.

Lillafüred is a vonzó célpont marad, amelyet sokan Magyarország legromantikusabb helyének tartanak. A Palotaszálló, a Hámori-tó és a környező barlangok (például a Szent István- és az Anna-barlang) továbbra is számos kalandot és látványosságot nyújtanak. A térségben a Zsófia-kilátó és a Lillafüredi Libegő is népszerű a turisták körében.

A város gasztronómiai kínálata sem elhanyagolható: a helyi alapanyagokra építő éttermek és a Bükki Kör által szervezett „ehető erdő” programok egyedi élményeket biztosítanak a látogatóknak – olvasható a sajtóközleményben.

A térség borturizmusa és a környező kirándulóhelyek, mint a Bükki Csillagda, az Edelényi Kastélysziget és az Aggteleki cseppkőbarlang további vonzerőt jelentenek.

A város turizmusért felelős szervezetei egyhangúlag támogatják a Barlangfürdő újjáépítését, és bíznak benne, hogy a létesítmény hamarosan újra megnyithatja kapuit még magasabb színvonalú szolgáltatásokkal.