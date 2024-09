Lopott, most pedig a mentelmi joga mögé bújik Magyar Péter

Már javában zajlana a hatósági eljárás Magyar Péter ellen, ha betartotta volna a választási kampányban tett ígéretét, hogy nem megy Brüsszelbe, azaz nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, ami együtt jár a mentelmi joggal. A június 9-i választás után nem sokkal ugyanis botrányosan viselkedett az Ötkert nevű szórakozóhelyen, ami miatt rendőrségi, majd ügyészségi nyomozás indult.

Csütörtökön az is kiderült, hogy hogy lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.

A nyomozati adatok is megerősítik, amiről a sajtó korábban már beszámolt, hogy Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután a politikus és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredett vele. A vita során Magyar hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont, és azt zsebre tette, majd többszöri kérés ellenére sem adta vissza, sőt letagadta, hogy a készülék nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, többen követték őt, köztük a sértett is, aki hiába próbálta visszaszerezni a telefonját, mert a Tisza Párt elnöke lesétált a vízpartra, és a Dunába dobta a készüléket.

Ez pedig lopás bűncselekményének minősül.

A Tisza Párt elnöke nemcsak az EP-képviselői mandátumával kapcsolatban vezette félre a kampányban a választókat, de a mentelmi jogról is egészen mást mondott akkor, mint manapság. Magyar Péter tavasszal több rendezvényen, lakossági fórumon is hevesen agitált a politikusok mentelmi joga ellen, mondván, hogy meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll elébe minden peres eljárásnak.

Április 25-én egy fórumon Tamásiban azt mondta ( a videóban 56:12-től): „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak, ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.”

Később egy derecskei fórumon május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát (a videón 31:17-től): „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

Magyar Péter a szentendrei kampányrendezvényén már Orbán Viktort fenyegette, amikor úgy fogalmazott (a videón 20:40-től): „Tisztelt Miniszterelnök úr, én a holnapi napon feljelentem önt mint miniszterelnököt, a Fidesz elnökét. Feljelentem önt aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért. (…) Miniszterelnök úr, ne legyen gyáva, ne bújjon a mentelmi joga mögé. Találkozunk a bíróságon.”

Szintén a kormányfőt támadta Oroszlányban a Tisza Párt elnöke a választási kampány során, miközben a jobboldali sajtó munkatársait is fenyegette. Magyar Péter szó szerint azt mondta (a videón 19:49-től): „Jeleztem, hogy egyébként a választás után fel fogunk jelenteni minden propagandistát és mindenkit, aki egyébként hazudik. Most csak, idézőjelben, csak a miniszterelnök úrra van időm, úgyhogy még ma be kéne adnom a két feljelentést, még át kell olvasnom az autóban. Egyrészt ugye rémhírterjesztés miatt, másrészt rágalmazás miatt fogom dr. Orbán Viktort feljelenteni, és remélem, hogy nem lesz olyan gyáva, hogy a mentelmi joga mögé bújik. Meglátjuk, meglátjuk.”

Aztán az említett diszkóbotránya után fordult a kocka, Magyar már nem ellenzi a mentelmi jogot, ő maga sem kíván lemondani róla. Az ATV egyik műsorában augusztus végén kínosan igyekezett kitérni a témával kapcsolatban feltett kérdések elől. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Magyar Péter agresszív hangnemre váltott, amikor az ATV riportere arról kérdezte, hogy tervezi-e felfüggeszteni a mentelmi jogát az ellene zajló telefonlopási ügyben.

– Engem senki nem keresett meg, se ügyészség, se rendőrség. Ha megkeresnek, és megmondják, hogy milyen eljárás van és milyen bizonyítékok, akkor majd eldöntöm. Ha egy politikailag motivált eljárásról van szó, ami egyébként minden eljárásra jellemző jelenleg velem szemben, akkor nyilván nem. Hogyha olyan bizonyítékaik vannak, amelyeket jelenleg hazudik a propagandamédia, akkor ezt megfontolom, de egyébként én nem mondhatok le, az Európai Parlament fog erről dönteni – próbálta hárítani a felelősséget.