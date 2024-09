Már készül a halászlé Kötcsén

„Rotyog a halászlé” – írta közösségi oldalán a Fidesz–KDNP budapesti elnöke. Szentkirályi Alexandra is részt vesz a kötcsei polgári pikniken, amit hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetén rendeznek meg, és Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tart politikai helyzetértékelést.

Idén feltételezhetően egy komplex külpolitikai helyzetértékelést ad a miniszterelnök, illetve a háború jelenlegi állásáról is elmondja a véleményét, de az új helyzet miatt egy belpolitikai áttekintés is várható tőle. Orbán Viktor a 2009-es kötcsei találkozón vázolta fel először centrális erőtér elképzelését, most azonban kialakult egy új belpolitikai struktúra, amelyet újra kell értelmezni.