Médiafigyelemért lapátol Magyar és Gyurcsány

Lelkesen dolgoznak a baloldali politikusok a gátakon, nem telik el pár óra sem, hogy ne jelentkeznének be valamelyik közösségi oldalon lapáttal a kezükben, teherautót tolva, zsákokat cipelve, ezzel is mutatva, hogy kiveszik részüket az árvízvédelemből.

Magyar Péter, Gyurcsány Ferenc, Varju László, Gréczy Zsolt mind gumicsizmában hangoztatják: ilyenkor az összefogás a legfontosabb, ilyenkor a politikai hovatartozás nem számít.

A Facebook tanúsága szerint elsőként Magyar Péter adott hírt arról szeptember 15-én reggel, hogy „a Tisza megindul a Dunához, lapátok, homokzsákok, gumicsizmák felpakolva”. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke két órával később indult el a gátra, jelezve, „Újpesten Varju Laci, Déri Tibi már kint”.

A baloldal két vezető politikusa között érződik egyfajta népszerűségi verseny, amelyet most az árvízi helyzettel próbálnak meglovagolni, de az igazság az, hogy

2013-ban, amikor a Duna rekordmagasan tetőzött, sem Gyurcsány, sem Magyar, de még Varju László sem volt a gátakon.

A Facebookon fellelhető múltbeli posztok szerint ugyanis a DK elnöke például 2013. május 25-én sushit készített többek között Molnár Csabával, míg másnap egy tulipánfa virágáról posztolt. Június 6-án, azaz három nappal a Duna budapesti tetőzése előtt Gyurcsány Ferenc Kósa Lajossal volt elfoglalva.

Karácsony Gergely sem volt mindig legény a gáton, és talán most sem látnánk az árvízvédelmi vonalak mögött, ha nem ő lenne Budapest főpolgármestere. Kilenc éve Karácsony az LMP fővárosi területi listájáról jutott a parlamentbe, és lett országgyűlési képviselő, az árvíz idején már a magát zöldként aposztrofáló Párbeszéd színeiben politizált.

Karácsony Gergely azonban ahelyett, hogy segített volna az árvíz elleni védekezésben, a felsőoktatással, Simicska Lajossal, valamint a miniszteri fizetésekkel volt elfoglalva, legalábbis a Facebookon fellelhető akkori bejegyzései szerint.

Magyar Péter, aki most EP-képviselő, 2013-ban is Brüsszelben dolgozott, és élt, és láthatóan lelkiismeretesebben végezte a munkáját, mint most. Akkor ugyanis nem vett részt az árvízi védekezésben, ami miatt most nem jelenik meg a munkahelyén. Egyébként Magyar előszeretettel marad távol az európai parlamenttől, legutóbb szeptember elején a Keleti pályaudvar mellett sörözött ahelyett, hogy Brüsszelben végezte volna a képviselői munkáját mint az EP alkotmányügyi bizottságának elnöke.

A fenti jelenségről Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője pár napja azt írta, a hiperaktív médiajelenlét nem automatikusan előnyös. Szerinte Magyar Péter ugyan gyorsan kapcsolt az árvízi védekezés ürügyén, de a „kapcsolása” téves volt.

„A Tisza Párt elnöke ugyan rengeteg képet készíttetett magáról, ahogy a gátakon áll gumicsizmában, de eközben politikai versenytársait támadta folyamatosan.

Hiányolta a kormányfőt, kritizálta a vízügyi szakembereket és kevesellte a honvédokat. Csakhogy a támadás most nem időszerű, Magyar Péter ütemet tévesztett. Katasztrófahelyzetben a nemzeti egységet és együttműködést várják el a választók azoktól, akik az ország irányítására jelentkeznek” – írta az elemző.