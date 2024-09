Megkezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka

Ma kezdődik a parlament őszi ülés­szaka, várhatóan a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával. A miniszterelnök beszámolhat a két ülésszak között végzett kormányzati munkáról és kijelöli az elkövetkezendő hónapok cselekvési tervét. Várhatóan beszélhet a gazdasági semlegesség és a versenyképesség kapcsán létrejött kormányzati tervekről, hazánk EU-s soros elnökségének eddigi eredményeiről, az ukrajnai béke lehetőségéről, valamint az árvízi védekezésről is. Ezután a parlamenti frakciók vezetői reagálnak a kormányfő által elmondottakra, aki ezt követően viszonválaszban fejtheti ki a véleményét az elhangzottakról. Az ülésnap során azonnali kérdések és válaszok óráját is tartanak, amelyen rendszerint Orbán Viktor is részt szokott venni, akitől hatvan percen keresztül kérdezhetnek különböző témákban az ellenzéki frakciók politikusai.

A szezonnyitó ülésen teszi le képviselői esküjét Hidvéghi Balázs (Fidesz), aki eddig EP-képviselő volt, ugyanakkor az idei választáson nem indították újra. Interpellációk és azonnali kérdések is elhangzanak, továbbá a képviselők döntenek Csárdi Antal mentelmi ügyében.

Téma lesz még a Bethlen Gábor Alap 2023-as tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló, valamint a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a június 9-i választásokról. Emellett nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos határozati javaslatok általános vitáját tartják meg.