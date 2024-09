Orbán Viktor: Igazunk volt!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót péntek reggeli interjújából.

„A migrációs vitára különösképpen igaz az a magyar bölcsesség, hogy szólj igazat és leveszik a fejedet, és ebben nem vagyunk egyedül. Egyre több ország mondja azt, hogy ezeknek a fiúknak volt igazuk.

Tehát ma már Brüsszelben vagy Európában az közhelyszámba megy, hogy igaz, hogy ütjük-vágjuk, büntetjük a magyarokat, de közben mindannyian tudjuk, hogy nekik volt igazuk, sőt nekik van igazuk, mert egyetlen esélyünk van egy szebb jövőre, az pedig az, ha nem engedjük be a migránsokat, nem engedjük be az illegális migránsokat az európai kontinensre – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, ezért is üzente a német kancellárnak azt, hogy „Welcome to the club, Isten hozta önt abba a klubba, ahol azok a politikusok vannak, akik meg akarják védeni a hazájukat.”

