Százmilliós kárt okozott egy nyugdíjas, levélégetés miatt keletkezett Kőszegen tűz

Gondatlatlanság miatt kapott lángra Kőszegen több épület és egy munkagép is, a 112 Press cikke szerint a lángokat egy helyi férfi gyújtotta, aki egy kis kupac faleveltől szeretett volna megszabadulni egy alig egy négyzetméteres területen.

A portál beszámolója szerint a lángok viszont gyorsan átterjedtek a száraz aljnövényzetre, majd az egyik szomszéd pajtaépületére, ebben nem voltak nagyobb értékű eszközök.

A teljes terjedelmében égő épületről felszálló pernye viszont lángba borított egy távolabb álló melléképületet is, amiben értékes eszközök semmisültek meg. Többek között megrongálódott egy traktor, teljesen kiégett egy kombájn, egy pick-up és egyéb gépek is.

Teljes terjedelmében égett ez az épület Kőszegen, de több nagyértékű munkagép is odaveszett (Fotó: 112 Press)

A jó hír, hogy a tűzben senki nem sérült meg, a rossz hír viszont az, hogy a kár százmilliós nagyságrendű is lehet.

A szombathelyi hivatásos és a kőszegi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A tűz egy másik melléképületet és egy pajtát is érintett. A rajok több vízsugárral oltották el a lángokat

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, akik arra is felhívták a figyelmet, nem véletlenül adják ki a tűzgyújtási tilalmat, a kőszegi eset is bizonyítja, hogy már egy kisebb tűz is hamar katasztrófával végződhet.