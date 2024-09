Szeptember végére megérkezik az ősz

Hétfőn még marad a napos, száraz idő, kedden azonban már egyre több felé várható csapadék – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Eszerint a hét első napján túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk kevés fátyolfelhővel. A délies szél az Észak-Dunántúlon olykor megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka Nyugat felől lassanként megnövekszik, a Dunántúlon hajnalra meg is vastagszik a fátyolfelhőzet, csapadék azonban reggelig nem valószínű. A légmozgás általában mérsékelt marad, de a Kisalföldön élénk széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 14 fok között várható.

Kedden már változó vastagságú felhőzóna vonul nyugatról kelet felé. Emellett hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés is várható, de több helyen – eleinte a Dunántúlon, a nap második felében a Dunától keletre is – előfordul eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat.

A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is várhatók.

Délután általában 22, 27 fokot mérhetünk, de a nyugati csapadékos tájakon hűvösebb lehet.

Az előrejelzés szerint a hétvégére a változó vastagságú felhőzóna délkelet, kelet felé húzódik, az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű, de szórványosan előfordul eső, zápor. Többfelé megerősödhet a nyugati, északnyugati szél. A minimum 8–17, a maximum-hőmérséklet 15–23 fok között alakul.

Vasárnap változóan, délkeleten, keleten nagyobbrészt erősen felhős idő valószínű, inkább csak ott fordulhat elő néhol csapadék. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi szél.

Hajnalban jobbára 5–14, délután 15–20 fok várható

– közölték a meteorológusok.