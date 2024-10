A főváros vezetése helyett saját maguk építésével foglalkoznak a baloldali pártok

Még van pár hónapja a Tisza Pártnak bábozni

– A Tisza Párt tíz képviselője nem köthet alkut az óbaloldallal. Ez az, aminek most az elbábozását látjuk. A Tisza Pártnak azt a látszatot kell fenntartania, hogy nem fog össze az óbaloldallal, és nem is működik együtt senkivel. Mindeközben pedig Karácsony Gergely ismét kinevezte Gál J. Zoltánt főtanácsadónak, ami egy ilyen tesztként is értelmezhető, hogy ezt lenyeli-e a Tisza Párt – emelte ki a szakértő. Hozzátette: a pártok számára azért jó ez a civakodás, mert ezzel szilárd álláspontot tudnak kialakítani maguk körül, és be tudják mutatni a szavazóiknak, hogy milyen értékek, követelések mentén kívánnak politizálni.

Budapesten jövő januárig tart a Tisza Pártnak a kegyelmi időszaka. Ugyanis a bonyhádi időközi választást lehet majd tűzpróbának tekinteni. A választókerületben ugyanis a Tisza Párt nyilván külön akar majd indulni saját jelölttel, hogy megmérettesse magát egy fideszes körzetben. Míg a Demokratikus Koalíció és jelöltje, aki 2022-ben is közös jelölt volt, vindikálja magának a jogot, hogy ők induljanak ellenzéki közös jelöltként

– jegyezte meg Kiszelly Zoltán, aki szerint az időközi választásig Budapesten minden párt a saját politikai arcélét építi vagy élezi. Éppen ezért a baloldalon azért nincs és nem is lesz kompromisszum, mert a Tisza Pártnak nem érdeke a túl gyors megegyezés.