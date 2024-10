A hadsereg az ország összes sarkában jelen van + videó

A magyar fiatalok meghallották a „Szeretem, megvédem!” kampány üzenetét – jelentette ki a honvédelmi miniszter a közszolgálati televízió műsorában, sikeresnek minősítve a területvédelmi tartalékosok toborzási kampányát. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: 2023-ban alakították át a tartalékosok rendszerét, területvédelmi parancsnokságot hoztak létre, amely összefogja a hét területvédelmi ezredet és járási szintig lefedi az egész országot.

A hadsereg így megjelenik az ország „összes sarkában”, míg a hivatásos állomány támaszpontszerűen van jelen. Ők kapják a legmodernebb fegyverrendszereket, ők professzionális katonák, a területvédelmisek pedig könnyű fegyverrel ellátott tartalékosok

– ismertette a tárca vezetője.

A honvédelmi miniszter kiemelte: nemcsak Magyarországon, hanem több NATO-országban is koncentrálnak a területvédelemre. Ez a helyismeret miatt fontos, azért, hogy a katonák jelen legyenek mindenhol és ismerjék a területet, ahol élnek. Ennek érdekében szólították meg például a vadászokat is – mondta. Arról is beszélt, hogy

a területvédelmi tartalékosokra sok kiegészítő feladatot lehet bízni, például objektumvédelmet.

A miniszter emlékeztetett: Magyarországon komplex haderőfejlesztés indult meg a 2010-es évek közepén, amely nemcsak a fegyvervásárlásról, hanem az eszközök rendszerbe állításáról is szólt. A mostani tartalékosokat célzó kampányt két másik is megelőzte, amelyekben az új eszközökre toboroztak hivatásos katonákat.

A cél az, hogy egy magas műveleti értékkel rendelkező, reaktív, erős haderőt alakítsanak ki Magyarországon

– emelte ki. Közölte: a haderőfejlesztésben a 2030-as évekig precízen lefektetett tervek vannak, és Magyarország mára eljutott oda, hogy GDP-arányosan két százalékot költ a honvédelemre. Ez garantálja, hogy fenn tudják tartani a tervben szereplő ütemet.