A világ legismertebb mémlegendájával készítettek videót a magyar mentősök

Közös edukációs kampányt indított az Országos Mentőszolgálat Alapítvány és Arató András, vagyis Hide the Pain Harold. A mentőszolgálat közlése szerint az együttműködés apropója az október 16-án esedékes újraélesztés nemzetközi napja.

A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a laikus újraélesztés fontosságárára.

A világszerte ismert mémlegenda, Arató András mindezt humorral mutatja be,

hogyan lehet ismert slágerek ütemére hatékonyan végezni a mellkaskompressziót, amely szívleállás esetén életmentő lehet.

Előkerült egy cápajelmez és Shakira is

Arató András komolyan vette a mentőszolgálattól kapott felkérést, és a kisfilmben a legkülönbözőbb stílusú dalokra mutatja be az újraélesztést. Ám a lényeg most is ugyanaz:

Nyomjuk neki, vagyis másodpercenként kétszer nyomni a mellkast, 5-6 centiméter mélyen, nyújtott kézzel és határozott mozdulatokkal.

Vezető halálok Magyarországon a hirtelen szívhalál

Czakler Éva mentőorvos emlékeztetett, hogy az időben megkezdett újraélesztés akár megháromszorozhatja a túlélési esélyeket. A mentők szerint Magyarországon

a vezető halálokok közé tartozik a hirtelen szívhalál.

Naponta átlagosan hetven embert érint, és az esetek nagy részében közterületen történik meg a baj. Sok esetben ezért az utca emberén múlik, hogy a bajba jutott életben marad-e. Az edukációs kampány fő szlogenje éppen ezért az, hogy

merj cselekedni!

Az életmentés sikerének legfontosabb feltétele ugyanis a gyorsan megkezdett és folyamatosan végzett mellkaskompresszió, és az, hogy a defibrillátor készüléket a lehető leghamarabb alkalmazzák. Ezzel akár megháromszorozhatjuk a beteg túlélési esélyeit, ám ellenkező esetben minden egyes perccel tíz százalékkal csökken az életben maradás valószínűsége.