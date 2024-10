Átadták a Károli Gáspár-díjakat

A tudomány és a keresztény vallás, az istenhit nem állítható szembe egymással, ezek sokkal inkább egymás kiegészítői – mondta Soltész Miklós a Károli Gáspár-díjak átadásán. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott: a tudomány része egyházainknak, amit sokan próbálnak megcáfolni, szembeállítva ezzel az egyházat a tudománnyal. – Nekünk feladatunk és kötelességünk ezt cáfolni a teológián és az egyetemeinken keresztül.

Ha mi, keresztény emberek nem fogunk össze, akkor előbb-utóbb olyan mértékben szorítanak minket háttérbe, ahogy ezt a Nyugat-Európában élő hittestvéreink már tapasztalják

– figyelmeztetett az államtitkár.

Az egyházi díjak arra is rávilágítanak, hogy bármilyen támadás éri is az egyházakat, azoknak kiemelkedő jelentőségük van a társadalmi szerepvállalásban. Rávilágítanak arra is, hogy a tudomány és az istenhit nem szemben áll egymással, hanem sokkal inkább segíti és kiegészíti egymást, valamint arra is, hogy a teremtett világ értéke, tanítása mennyire örök, és mennyire átmeneti az a sok-sok ideológiai irányzat, amely a teremtett világ értékeit próbálja felborítani, tagadni, rombolni – mondta Soltész Miklós.

Idén Károli Gáspár-díjban részesült Hafenscher Károly lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. A díjazott az evangélikus egyház liturgiai, egyházzenei és istentiszteleti életének elméleti és gyakorlati teológiai megalapozásában, valamint az egyház teológiai üzenetének a társadalom felé való közvetítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként vehette át a díjat.

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője a laudációjában arról beszélt, hogy a közös tanúságtétel az, ami Hafenscher Károly evangélikus egyházon belüli, de abból mégis hangsúlyosan kitekintő, embereket megszólítani akaró, a missziói parancsot komolyan vevő szolgálatát jellemzi.

Szintén átvehette a díjat Imre Mihály irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa, aki a kora újkori magyar protestáns műveltség irodalom- és művelődéstörténeti vonatkozásainak feltárásához jelentős mértékben hozzájáruló tudományos és oktatói munkássága elismeréseként részesült a díjban.

Győri János, a Tisztántúli Református Egyházkerület közgyűjteményeinek igazgatója a díjazottat méltatva azt mondta, Imre Mihály minden megnyilvánulását a hivatástudat és az igényesség jellemzi. Bármiről beszél, sugárzik szavaiból a tárgy szeretete és a hitelesség.

A Károli Gáspár-díjat 1997-ben alapította az akkori kulturális minisztérium, és azóta évente egyszer adják át olyan embereknek, akik a hittudományok területén maradandót alkotva gazdagították a magyar vallásos és szellemi életet, valamint kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok terén.