Nem mindennapi baleset rázta fel a berettyóújfalui belvárost péntek reggel: egy kisautó a bejárati ajtót átszakítva hajtott be az egyik fodrászatba – számolt be róla a Haon. A lap értesülései szerint a sofőr több embert, köztük egy székben ülő személyt is elsodort, de úgy tudják, csodával határos módon senki nem sérült meg a szokatlan balesetben. A fotókon jól látszik, hogy a kisautót lényegében teljesen elnyelte az üzlet, amelyben a jármű jókora pusztítást végzett.

Még jó, hogy a fodrászatnak ebben a szegletében senki sem tartózkodott (Fotó: Haon)

A szemtanúk is megdöbbentek az eseten, szerencsére senki nem sérült meg (Fotó: Haon)