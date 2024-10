Cáfolta a MÁV azokat a vádakat, mely szerint a mozdonyvezető magára hagyta volna az utasokat

„Mozdonyvezető kollégánk nem azért nem vitte tovább a járatot, mert a műszakja lejártával arra nem volt hajlandó, hanem mert a tíz óra vezetési idejét meghaladta volna, a rendkívül szigorú szabályok miatt erre nem volt lehetősége” – reagált a MÁV az Indexben megjelent állításokra, mely szerint félúton állította meg a vonatot a mozdonyvezető, mert lejárt a munkaideje.

A lap beszámolója szerint egy egy olvasójuk még október 4-én Tatáról Budapestre szeretett volna utazni, amikor a vonat megállt és néhány perc várakozást követően kiderült, nem tudnak tovább haladni, mert a mozdonyvezető műszakja lejárt.

A vasúttársaság kiemelte, a mozdonyvezetőt váltó kolléga biztosításáról a vasúttársaság a lehető leggyorsabban igyekezett gondoskodni, a második mozdonyvezető eljutását azonban érdemben hátráltatta a korábbi – Tatabánya térségében történt – gázolásos baleset, illetve az annak következtében blokkolt, lelassult vasúti közlekedés.

A MÁV arról is tájékoztatott, hogy nem igazak azok az állítások, amelyek szerint a vonatvezető kolléga távozott volna a helyszínről. „Határozottan cáfoljuk ugyanakkor azt az értesülést, hogy kollégánk elhagyta volna a szerelvényt: a szolgálatát meghosszabbítva is a járművön maradt és áram alatt tartotta azt, vagyis a kocsikban mindvégig volt világítás, fűtés és működtek az ajtót, az első mozdonyvezető tehát a járművet biztosítva várta be a váltótársát ” – jelezték, hozzátéve, hogy a tatabányai gázolásos balesetre visszavezethető rendkívüli helyzet miatt utasaik megértését kérik.