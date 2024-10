DK-s provokátor próbálta megzavarni Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját + videó

A Demokratikus Koalíció (DK) aktivistája zavarta meg Orbán Viktor nyitóbeszédét a Strasbourgban tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azonban felülemelkedett a szélsőbaloldali közjátékon, és zavartalanul folytatta beszédét.

Az aktivista, amikor odarontott a miniszterelnökhöz, ezt kiabálta: „Mennyiért árulta el a hazát, miniszterelnök úr?” A férfit végül a teremőrök néhány másodperc után kivezették.

A DK-s provokátornak Dobrev Kláráék adták a belépőt az Európai Parlament épületébe.

A strasbourgi botrány okozója Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének tagja, érdi önkormányzati képviselő.

Az aktivista azt is tudakolta Orbán Viktortól, hogy mennyit kapott Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnöktől, amiért szerinte elárulta Magyarországot és az Európai Uniót.

A baloldali politikusnak nem ez volt az első botrányos akciója, már az idei kötcsei piknik előtt is balhézott.

Gyurcsány büszke rá

A provokátor tettét nem mindenki tartja komoly politikai körökbe nem illő cselekedetnek. Gyurcsány Ferenc egyenesen büszke rá, hogy az ő képviselőjük okozott botrányt.

A provokátor akcióját egyfajta elégtételként értelmezte a DK elnöke, mivel korábban a parlamentben vállalhatatlan felszólalása miatt, amikor a kormányt szidta, Kövér László elvette tőle a szót, és rendreutasította a baloldali pártvezért.

Büszke vagyok Gyekiczki Marcira, hogy Orbánt ezzel Strasbourgban is szembesítette!

– írta Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán.

A DK elnöke nem először dicsérte meg Gyekiczki Mártont. A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy az aktivista kötcsei provokációja előtt nem sokkal Gyurcsány Ferenc a „pótapjaként” hivatkozott magára. A DK-s képviselő apja, Gyekiczki András pedig Kuncze Gábor kabinetfőnöke volt 1994 és 1998 között.

Ezért is érdekes, hogy a fiatal baloldali képviselő vádol másokat kiárusítással.

Nem csak a miniszterelnököt igyekezett zavarba hozni a fiatal DK-s képviselő. A kötcsei pikniken Menczer Tamást is provokálta, ám ebben az esetben sem sikerült a terve. Az esetet most a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felelevenítette a közösségi oldalán.