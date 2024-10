Dömötör Csaba: Magyar Péter a magyar gazdák érdekei ellen lépett fel Brüsszelben + videó

Magyar Péter lebontaná a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mint arra a kormánypárti politikus felhívta a figyelmet,

a Tisza Párt elnöke egy nyilvános bejegyzésében úgy érvelt: sokkal inkább az organikus gazdálkodást kellene támogatni az extenzív gabonatermelés helyett. Nem mellett, hanem helyett

– emelte ki.

Ez az érvelés kísértetiesen egybecseng az Európai Bizottság elnökének terveivel. Ursulay von der Leyen megbízásából készült egy stratégiai dokumentum, amelyben felvázolják hogy miként kellene átalakítani a közös uniós agrárpolitikát. Az egyik legfontosabb javaslat szerint kivezetnék a területalapú agrártámogatásokat – mutatott rá Dömötör Csaba.

Ismertette, ennek a dokumentumnak a vitája most kezdődött az Európai Parlamentben. – Csak hogy lássuk, milyen nagyságrendekről beszélünk, évente Magyarországra területalapú támogatásként legalább 550 milliárd forintnyi támogatás érkezik. Ezeket a kérelmeket 160 ezer magyar gazda nyújtja be, jellemzően családi gazdaságként. Az is fontos körülmény, hogy a kisebb birtokok arányaiban sokkal nagyobb támogatást kapnak – mutatott rá.

A napokban kezdődött meg az előlegek kifizetése, a magyar gazdák minden évben számolnak ezzel a bevétellel. Ezt a rendszert bontaná le Magyar Péter éppen úgy, ahogy az új külföldi barátai azt elvárják. Ilyen az, amikor Brüsszelből jelölnek egy politikust, ezek szerint ilyen hamar megkérik az árát – értékelt a Fidesz uniós parlamenti képviselője.