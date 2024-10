Évtizedek óta Soros pórázán a magyarországi Transparency International

Mint arról tegnap beszámoltunk, értesüléseink szerint hamarosan véglegesíthetik a Szuverenitásvédelmi Hivatal a Transparency International nemzetközi korrupcióellenes szervezet magyarországi alapítványáról szóló jelentését, amely az elmúlt hónapok vizsgálataira épül.

Ez – mint részleteket megtudhattunk belőle – a korrupció mérésére áltudományos módszereket is használó, manipulatív és dezinformációs célú szervezetként írja le az alapítványt, amely globális érdekeket szolgál, és négyötöd részben külföldről is pénzelik.

Soros György intézményei mintegy a felét fizetik a magyarországi TI költségeinek, de az alapítvány kapott pénzt hazánk olyan politikai ellenfeleitől is, mint az Európai Bizottság vagy a German Marshall Fund háttérhatalmi szervezet, az amerikai külpolitikai érdekek trójai falova Európában. (Ez utóbbi szervezet egyébként – személyi összefonódásokban is – feltűnik a 2022-es országgyűlési választásokon a Márki-Zay Péter vezette ellenzéket támogató Action for Democracy amerikai fedőszerv együttműködőjeként.)