Orbán Viktor: Az Európai Unió országainak háborústratégiája, Magyarországnak békestratégiája van

– Két csoportból áll az EU az ukrán háborúval összefüggésben: vannak a többiek és vagyunk mi. Magyarország a kezdetekkor bejelentette, hogy nem akar részt venni a háborús erőfeszítésekben. A többi ország mind arról beszél, hogy háborút vívnak Oroszországgal – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy az unió úgy viselkedik, mint egy hadviselő fél.

A konfliktust a fronton nem lehet elrendezni, ezért tárgyalásokra van szükség és meg kell próbálni lezárni a háborút minél hamarabb, hogy mihamarabb visszatérhessünk a békés élethez

– tette hozzá. A kormányfő jelezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, csak veszíteni.

Ukrajna atomterve

Arra a felvetésre, hogy az ukránok atombombát fejlesszenek ki, a miniszterelnök elmondta, mindezt nem hallotta Zelenszkij elnöktől, amikor személyesen beszéltek. Fordítókon keresztül kommunikálnak, úgyhogy lehetnek árnyalatnyi különbségek a kormányfő szerint.

Orbán Viktor kifejtette, a szolgálatok dolgoznak azon, hogy kiderüljön: van-e ténylegesen atomstratégiája Ukrajnának.

A miniszterelnök szerint a háború óta a pozíciók Oroszország javára változtak, így az erő pozíciójából nem tárgyalhat Ukrajna, a Nyugat ugyanis ezt tanácsolja, közben az emberek halnak meg a fronton.

Háborúpárti Néppárt

Orbán Viktor elmondta: a tüzet legerősebben az Európai Néppárt szítja, Manfred Weberék azok, akik a legerősebben elkötelezettek a háború mellett.

A miniszterelnök úgy véli, itt az ideje a tárgyalásnak és jó lenne, ha a német kancellár és a francia elnök megkezdené azokat az oroszokkal, azonban az Európai Néppárt más állásponton van.

A néppárt olyan politikát képzel el, ami rossz a magyaroknak

– jegyezte meg, majd emlékeztetett, hogy a múlt héten az Európai Parlamentben lezajlott vitában a néppárt közölte, hogy nem jó nekik a mostani magyar kormány, helyette pedig Brüsszel helytartóként működő kormányt szeretne Budapesten a néppárthoz tartozó Tisza Párttal.

Migráció

Orbán Viktor szerint az EU-nak azok a bajok jelentik a legnagyobb kihívást, amelyekre hazánk más válaszokat ad. – Amit mi teszünk, az az, amit az európai nép szeretne látni és aminek az ellenkezőjét teszik a kormányok. Ilyen a migráció – ismertette. Megjegyezte, hogy

hazánkban nincs migrációs krízis, ami példa az európai emberek szemében a saját országaik kormányával szemben.

Magyarország egy tüske a köröm alatt

Példaként említette a rezsiárak kérdését, amiért hazánkban fizetik a legkevesebbet az emberek.

– Magyarország egy tüske a köröm alatt – fogalmazott a kormányfő, aki jelezte, hogy hazánk sikeresen kezeli a problémákat, amit az is bizonyít, hogy Németország gazdasága stagnál, miközben a magyar gazdaság növekszik.

Az Európai Néppárt feltett mindent egy lapra, mi otthagytuk őket, mert amit követeltek Magyarországtól, az tarthatatlan volt. Találtak egy pártot, amely belépett, ezt hatalomra akarják juttatni, és végre akarják hajtatni velük azt a programot, amit Magyarország elutasított, mert rossz lenne az itt élőknek. Brüsszelben is magyar belpolitika zajlik

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint az, hogy kihívást jelentünk egyes uniós országok számára, megnöveli a tekintélyünket.

Az, hogy mi másképp csináljuk a dolgokat és az sikeres, felértékeli a dolgunkat a világban. Orbán Viktor tájékoztatott: Robert Fico kirobbanó formában visszatért, miután meglőtték, jövő héten lesz egy szerb, szlovák, magyar csúcstalálkozó, amely a migrációval foglalkozik majd. Mint mondta:

Magyarország befolyása nagyobb annál, mint amit a mérete, és tényleges gazdasági, katonai ereje indokolna.

Nemzeti konzultáció

A miniszterelnök szerint lesz majd csodálkozás, amikor 2025-ben első negyedéves gazdasági számok kijönnek. Lesz nemzeti konzultáció is, amelynek nagy jelentőséget tulajdonít, ugyanis ennek a fundamentumait be kell biztosítani. Ebbe a „saját utas” gazdaságpolitikába csak akkor szabad belevágni, ha az emberek is támogatják.

Ha háború lesz, akkor a tervek asztalfiókban maradnak, mert egy háború idején nem ilyen gazdaságpolitikára van szükség

– fogalmazott Orbán Viktor. Mint jelezte, a migrációtól is meg kell védeni országot, mivel egy migránsokkal elárasztott országban nem lehet olyan gazdaságpolitikát csinálni, amilyet a kormány tervez, mivel a migránsok hatalmas összegeket emésztenek fel.

Megfizethető lakhatás, családi kedvezmények rendszere

Jelezte, hogy a fiatalok számára megfizethető lakhatást kell teremteni, meg kell kétszerezni a családoknak járó kedvezményt, a Demján Sándor-programmal pedig be lehet vonni a kis- és középvállalkozásokat a gazdasági növekedésbe. – Látványos lesz a fordulat – jegyezte meg. Az EU versenyképességi helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy

úgy nem lehet versenyezni, ha a versenytársak energiaszámlája alacsonyabb, továbbá a magas adók is elveszik a versenyképességet.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)