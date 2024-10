Lassan száll fel a reggeli köd, de megéri kivárni

Ködös, párás időre ébredtünk kedden, amely a délelőtt folyamán elillan majd. A HungaroMet tájékoztatása szerint napközben a köd a legtöbb helyen megszűnik, a rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, de maradhatnak tartósan borult tájak, másutt jellemzően napos idő lesz. Néhol szitálás előfordulhat, a légmozgás pedig gyenge marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban felhős részeken kissé hűvösebb is lehet.

Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

A reggeli ködöt délután felváltja majd a napsütés, 20 fok is lehet (Forrás: HungaroMet)

Marad a napsütéses, langyos időjárás

Az előrejelzés szerint a következő napokat is a most is uralkodó anticiklon alakítja majd, így marad a reggeli köd, és a délutáni napsütéses időjárás. Csak a hét második felében, a hétvégén jöhet majd változás, így addig kiélvezhetjük a késő őszi, langyos napsugarakat.