Megkapták az ösztöndíjat a szakképzésben tanulók

Rendben elkezdődött az ösztöndíjak kifizetése a szakképzésben, a pénz megérkezett a tanulók számlájára, és megkapták az Apáczai-ösztöndíjat is az arra jogosult tehetséges diákok – közölte Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közmédiában arról beszélt, hogy miután 2020-ban átalakították a szakképzési rendszert, megerősítették a duális oktatást és elindították az ösztöndíj rendszerét, most az első két évben ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért kapnak a diákok.

A szakképzési ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően havi 8 és 59 ezer forint között van, a munkabér pedig a minimálbér 43–72 százaléka.

A sikeres szakmaszerzéshez is társul egy juttatás, ott tanulmányi eredménytől függően 150–300 ezer forintos életkezdési támogatásban részesülnek a diákok. Idén csaknem 43 ezren kaptak ilyen támogatást több mint ötmilliárd forint értékben – hangsúlyozta az államtitkár. Mint mondta, 325 ezren tanulnak szakképzésben, közülük idén ötvenezren kezdték meg a tanulmányaikat, 270 ezren vannak tanulói jogviszonyban, számukra alanyi jogon biztosított az ösztöndíj, a mértéke függ a tanulmányi eredménytől, illetve feltétel, hogy nem hiányozhatnak a képzésről.

A szakképzési mellett létezik az Apáczai-ösztöndíjprogram, amely egyszerre rászorultsági és tanulmányi alapú. Itt havi 42 ezer forintot kaphatnak a jól tanuló diákok, a mentortanárokat pedig 16–80 ezer forinttal segítik.

A szakképzési ösztöndíjra az első hónapra összesen 210 millió forintot utaltak ki.

– Ez szabad felhasználású pénz, a diákok arra fordíthatják, amire szükségük van. Akár moziba is mehetnek belőle, a lényeg a jó életminőség, az, hogy normális körülmények között tudjanak tanulni – mondta. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a szakmaszerzési támogatás következő fázisa lehet a most bejelentett munkáshitel, amely szabad felhasználású lesz a szakmát szerzett fiatalok számára.

– Az ösztöndíjrendszer eredménye, hogy 2021 óta 20 százalékkal csökkent a lemorzsolódó diákok száma, megduplázódott a technikumból a felsőoktatásban továbbtanulók száma, már 17 ezren jutnak el a felsőoktatásba, és az általános iskola 8. osztálya után tízből hat diák a technikumot választja – sorolta az államtitkár.