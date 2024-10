Nagy változások jönnek a háztartási napelemeseknél

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) előkészítette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a legmagasabb szintű energetikai jogszabályok módosításait. Az Index szerint a minisztérium által előkészített módosítások megkönnyíthetik a társasházak számára a napelemes rendszerek telepítését és felgyorsíthatják az áramhálózat rugalmasságát növelő fejlesztéseket.

Azonban a hatékonyabb energiafelhasználás és -elosztás érdekében a jövőben

minden kiserőmű termelését monitorozni fogja a minisztérium.

Az Energiaügyi Minisztérium több, az energiatermelésről, az energiafogyasztásról és energiahatékonyságról szóló törvényt szeretne módosítani. A fontos változásokról szóló szabálytervezetek kedden és szerdán kerültek fel az internetre, és bárki véleményezheti őket egy héten belül. Kétszeresére nőtt 2022 óta a háztartási naperőművek száma Magyarországon, így már több mint 283 ezer üzemel belőlük, többnyire családi házak vagy melléképületeik tetején.

A növekvő kapacitások miatt a minisztérium a jövőben több adathoz szeretne hozzáférni, amire azért van szükség, mert a több adat elősegítené a megtermelt áram hatékonyabb felhasználását, a hálózat fejlesztését és a szabálytalan üzemeltetők kiszűrését.

Ebből fakadóan az Energiaügyi Minisztérium a jövőben gyűjtené a háztartási napelemek egyéni inverter adatait, és ezen keresztül monitorozná a termelést. Az adatgyűjtésben mind a felhasználóknak, mind az elosztóknak kötelező lesz együttműködni. Az adatgyűjtést távleolvasással fogja végezni a minisztérium, amihez szinte csak internetkapcsolatra van szükség, ez pedig az üzemeltetőrendszerek több mint kétharmadánál már most is rendelkezésre áll. 2025. január 1-jétől pedig már az új naperőmű-telepítési igénybejelentéseknél is kötelező lesz a távleolvashatóság kialakítása. A már működő vagy már beadott igénybejelentéssel rendelkező kiserőművek esetében 6-8 hónappal később léphet életbe a kötelezettség.

A módosítással minden napelemes termelés láthatóvá válik a hálózatüzemeltetők számára, ezzel jelentősen nő az üzembiztonság szintje. Az intézkedés a zöldenergia-termelés további növekedését, hatékonyabb rendszerbe illesztését is szolgálja, ezzel erősítve Magyarország energiaszuverenitását és a hazai ellátás biztonságát

– közölte az Energiaügyi Minisztérium.