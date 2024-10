„Ne húzogasd a szádat, mert úgy megöllek, hogy nyoma se lesz, meg látszata se” – így fenyegette a diákjait a tolnai tanár + videó

Az egyik bántalmazott lány édesanyja azt mondta, a tanárnő megfogta a kislány nyakát, a falhoz nyomta, és azt mondta neki, hogy

ne húzkodja a száját és ki ő itt, hogy dirigáljon.

Állítólag mindez azért történt, mert az öltözőben eltört egy tükör, a fiúk pedig bementek, hogy megnézzék, mi történt. A tanárnő állítólag így fenyegette az egyik fiatalt:

Ne húzogasd a szádat, mert úgy megöllek, hogy nyoma se lesz, meg látszata se.

Úgy tudni, a tanárnőnek több áldozata is van, a gyerekek az iskola igazgatójától is félnek. Az ügyben a Tények kereste az iskolát, az illetékes tankerületet és a rendőrséget is, azonban sehonnan sem kaptak választ.