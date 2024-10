Orbán Viktor üzent Brüsszelnek: A magyarokkal nem lehet játszani

A mai magyar nemzeti oldal az 1956-os forradalom talapzatára épült fel. Ez a gondolat húzódott meg Orbán Viktor október 23-án elmondott ünnepi beszéde mögött – közölte az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán.

Az ’56-os hősök reménytelen helyzetben is az utolsó csepp vérükig harcoltak hazájuk önállóságáért, ami most is megszabja a jobboldal programját: küzdeni a nemzeti szuverenitásért, amiből egy picit sem szabad feladni – írták.

A jobboldali politikai közösség sikerének kulcsa, hogy a magyar emberek nem tűrik, ha a nemzeti érdek képviselete háttérbe szorul, és kívülről próbálnak bábkormányt ültetni a nyakukra

– emelték ki.

Orbán Viktor beszéde arra is utalt, hogy a szuverén cselekvés lehetőséget továbbra is a választók összefogása tarthatja fenn, amely hatásos fegyver a nagyhatalmi Góliátokkal és delegáltjaikkal vívott küzdelemben.