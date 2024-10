Számok helyett érzelmes búcsúzások a megyei jogú városokban

A független Veres Pál már a választás előtt bejelentette, hogy nem indul újra Miskolc polgármesteri székéért. Közösségi oldalán arról írt, hogy lezárult egy korszak az életében, és lezárult egy korszak a város életében is.

– Az elmúlt öt évben igyekeztem a legjobb tudásom szerint szolgálni a várost, Miskolcot, szolgálni önöket, a miskolciakat – igyekeztem minden tudásom, tapasztalatom, kapcsolatrendszerem a város szolgálatába állítani. Persze voltak hibák, hisz „csak az nem hibázik, ki semmit nem tesz” – hogy a régi dalt idézzem –, de ezeket, kérem, nézzék el nekem, mert minden tettemben a jóakarat, a segíteni akarás és Miskolc szeretete vezérelt – búcsúzott Veres Pál, aki úriemberként beszélt utódjáról, Tóth-Szántai Józsefről.

– Most egy új korszak kezdődik a város életében, új polgármestere lesz Miskolcnak. Kérem, hogy utódomat, Tóth-Szántai Józsefet is fogadják olyan szeretettel, mint amilyennel engem fogadtak, segítsék, támogassák a munkáját, mert csak egy Miskolc van, és az mindannyiunké. Most búcsúzom polgármesterként, köszönök mindent, megtiszteltetés volt Miskolcot, a miskolciakat, önöket szolgálni – zárta sorait a leköszönő polgármester.

Baján 2019-ben még a Momentum színeiben választották meg Nyirati Klárát, azóta függetlenné vált. A most leköszönő polgármester emlékeztetett: harmincévnyi tanári, és nulla önkormányzati tapasztalattal vette át Baja irányítását. Mint írta: a város gazdasági helyzete stabil, egymilliárd forint tartalékkal vették át a várost 2019- ben és ugyanennyivel adják át a következő városvezetésnek. A leköszönő polgármester hozzátette: pedagógusnak született, várnak rá ismét a diákok. Az új polgármester, Bari Bernadett közösségi oldalán annyit írt: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az önök bizalmának köszönhetően elkezdhetjük közös munkánkat.”

Bari Bernadett (Forrás: Facebook)

Egerben Mirkóczki Ádám búcsúzott el a város polgáraitól, aki még a Jobbik színeiben került a város élére, majd Nyirati Klárához hasonlóan függetlenként távozott.

– Elérkezett a nap, amikor életem egy meghatározó szakaszának végére értem. Hogy végleges-e a búcsú azt ma még nem tudom, de most távozom a közéletből. Nem maradt más hátra, minthogy köszönetet mondjak családtagjaimnak, barátaimnak és minden munkatársamnak, akik ezen a nagyon kemény, rögös és olykor kíméletlen politikai munkában segítettek. Külön köszönet azoknak, akik mindvégig kitartottak mellettem és bíztak bennem – írta elköszönő sorait Eger korábbi polgármestere, akit egy gazdasági szakember Vágner Ákos vált a városházán.

– Hosszú, sokszor kegyetlen volt ez a másfél évtized, a parlamenti tíz esztendő és az elmúlt öt év egyaránt. Köszönet mindenkinek, aki szavazatával, munkájával vagy egyszerűen csak együttérzésével, jókívánságaival volt mellettem. Köszönöm ugyanakkor azoknak is, akik velem szemben álltak. Tőlük is nagyon sokat tanultam, tapasztaltam. Nyilván sok-sok dolog nem esett jól és szívesen kihagytam volna, de hiszem, hogy a rossz dolgokból is rengeteget lehet meríteni a jövőre. Így nincs bennem sem harag, sem bosszúvágy, de még apró rosszindulat sem. Nekik is minden jót! Akiket megbántottam, azoktól bocsánatot kérek, akik engem megbántottak, azoknak már megbocsátottam – zárta sorait Mirkóczki Ádám, aki az új városvezetésnek és képviselő-testületnek sikeres és eredményes munkát, továbbá Eger érdekében egy sokkal nyugalmasabb, békésebb közéletet kívánt.

Vágner Ákos rögtön egy állománygyűléssel kezdett (Forrás: Facebook/Martom Lenart)

Vágner Ákos (Fidesz–KDNP) mától hivatalban lévő polgármestere megtartotta első hivatali állományi gyűlését is, ahol elmondta: az ajtaja minden dolgozó előtt nyitva áll.

– A hivatalban is az egység és a béke megteremtésére törekszem – hangsúlyozta Vágner.