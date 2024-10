Újabb titok szivárgott ki az új KRESZ-ről

Egyre több dolog derül ki az új KRESZ-ről, amely, ha minden igaz, jövő tavasszal jelenhet meg – írja a Kemma. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy változik az indexelés, a követési táv és a figyelmeztető jelzésekre vonatkozó szabályok, és a portál most azt írja, jön az idősmatrica is, amely a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező idősebb járművezetőket jelezné.