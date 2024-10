Újra elterjedhetnek a medvék Magyarországon?

– Egy valós támadás, az nem „esti mese”, a hírekből már tudjuk, mivel járhat – mutatott rá a Kisalföldnek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Vadászkamara szervezeti titkára. Orbán Henrik hozzátette: észlelés esetén azonnal a hatóságokhoz kell fordulni, ők a szükséges intézkedéseket meg fogják tenni.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, többen is medvét láthattak a Komárom-Esztergom vármegyei Bajót közelében hétfőn. A hatóságok azonnal elkezdték átfésülni a környéket, még a polgármester is megszólalt.

A vadászkamara titkára emlékeztetett: a barna medve, farkas, fokozottan védett faj, mindkettő állománya stabil, már szaporodnak is. Természetszerűen új területeket foglalnak el, bevándorolnak, először kóborló, majd szaporodóképes állományok alakulnak ki. Kiemelte:

a környező országokban is jelen vannak, van, ahol az állományok növekedését szabályozzák, viszont van, ahol nem.

Mint mondta, Magyarországon nincs állományszabályozási terv, nem ismert mely területrészen, mennyi egyed az, ami eltartható az állatok, vagy az emberek jelentős veszélyeztetése nélkül. Ennek eldöntése a szakhatóságok feladata, a vadászoknak ebben gyakorlati szerepe nincs – mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, ezeknek az állatoknak táplálékra van szüksége, a farkas nagyobb testű emlős állatokat, jellemzően kérődzőket támad meg.

A medve részben növényi táplálékkal is beéri, de természetéből adódóan bármikor támadhat, így fokozottan érdemes elkerülni azokat a helyeket, ahol előfordul

– hangsúlyozta.

Orbán Henrik szerint azonban Magyarország túlságosan sűrűn lakott, a találkozásokat nem lehet elkerülni, így nem alkalmas szaporodóképes medveállomány fenntartására − hangsúlyozta a szakember.