Valamiért nem verték nagydobra: igazgatócsere történt az Eötvös gimnáziumban

Új igazgató került a budapesti Eötvös József Gimnázium élére, amelynek korábbi vezetője korrupciógyanús ügybe keveredett. Az intézményben a vezetőváltás síri csendben zajlott le, a gimnázium honlapján fellelhető hírekből és dokumentumokból lehet csupán arra következtetni, hogy a vesztegetéssel hírbe hozott Moss Lászlónak lejárhatott az igazgatói mandátuma 15 évnyi irányítás után. Helyette Kampós Andrást bízták meg az oktatási intézmény vezetésével, Moss László azonban továbbra is a gimnáziumban tanít magyart és történelmet.

Lapunk érdeklődött az új igazgatónál arról, hogy rajta kívül nyújtott-e be más is pályázatot a Eötvös Gimnázium igazgatói pozíciójára, és ha igen, köztük volt-e Moss László is.

Azt is meg szerettük volna tudni, hogy ha a korábbi igazgató nem pályázott újra, akkor ennek van-e köze ahhoz, hogy a gimnáziumot érintő vesztegetési ügy jelenleg is folyamatban van a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen.

Kampós András szűkszavú válaszában annyit írt, hogy az igazgatói megbízásokkal kapcsolatos pályázati eljárást a 401/2023-as kormányrendelet szabályozza, a kérdéseink pedig olyan információkra vonatkoznak, melyekkel a pályázók nem, csak a Belügyminisztérium vagy az illetékes tankerület rendelkezhet. Lapunk adatigényléssel fordult az illetékes szervekhez, amint megtudunk bővebb információkat, tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.

Korrupt beiskolázási rendszert működtethettek

Amint arról beszámoltunk, a rendőrség tájékoztatása szerint az Eötvös József Gimnáziumot érintő vesztegetési ügyben befolyással való üzérkedés bűntette miatt már volt gyanúsítotti kihallgatás. A botrány azért robbant ki, mert egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint a gimnáziumban hosszú évek óta lehetővé tehették, hogy a felvételin sikertelen gyerekeket kenőpénzért cserébe felvegyék az intézménybe.

A tavaly év elején napvilágra került felvételen arról beszéltek, hogy

Moss László igazgató és K. Gábor, az iskolához tartozó alapítvány vezetője működtethette a korrupt beiskoláztatási rendszert, amelyben a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntarthattak iskolai helyeket az írásbelit egyébként elbukó gyerekek felvételére. Ehhez a gyanú szerint a tehetős szülőknek minimum félmillió forintot kellett befizetniük.

Az elhangzottak annak a gyanúját is felvetették, hogy nem egyszeri esetről volt szó, mert már évtizedek óta fogadhattak el támogatásnak feltüntetett kenőpénzt.

Az ügy kirobbanásának napján Moss László nem kívánt nyilatkozni lapunk riporterének. A gimnázium később kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, szerintük komoly támadás érte az iskolát, a hozzá tartozó Reáltanoda Alapítványt és Moss László igazgatót.