Orbán Viktor: Nagy dolgokra készülünk!

A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Washingtonból.
Élőben számol be a miniszterelnök Washingtonból a tárgyalás eredményéről. Cikkünk folyamatosan frissül.
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amelyben Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerőleg méltatta Orbán Viktort.
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, Washingtonból.
A USAGM a jövőben nem finanszírozza a NATO-partnereket célzó tartalmak fejlesztését és terjesztését.
