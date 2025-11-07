Innen folytatja ma Orbán Viktor és Donald Trump

„Trump–Orbán, a békepárti szövetség” – mondta Menczer Tamás közösségi oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében emlékeztetett, mióta Donald Trump hivatalba lépett:

megszüntette a Magyarország elleni politikai szankciókat,

megszüntette a Magyarországgal ellenséges NGO-k támogatását,

újra vízummentesen utazhatunk az Amerikai Egyesült Államokba,

rekordértékű, 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás érkezett, érkezik Magyarországra.

Ma innen folytatják

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Fehér Házban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. A csúcstalálkozón több fontos téma szerepel majd, az egyik Magyarország energiaellátásának hosszú távú garantálása és a nukleáris energetikai együttműködés. Emellett várhatóan az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése is napirendre kerül.

A Magyar Nemzet élőben tudósít a találkozóról, amelyet ide kattintva olvashat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)