Innen folytatja ma Orbán Viktor és Donald Trump

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Trump–Orbán-találkozó apropóján felsorolta, milyen pozitív változások történtek a magyar–amerikai kapcsolatokban, amióta újra Donald Trump az Egyesült Államok elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 18:28
Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„Trump–Orbán, a békepárti szövetség” – mondta Menczer Tamás közösségi oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében emlékeztetett, mióta Donald Trump hivatalba lépett:

  • megszüntette a Magyarország elleni politikai szankciókat,
  • megszüntette a Magyarországgal ellenséges NGO-k támogatását,
  • újra vízummentesen utazhatunk az Amerikai Egyesült Államokba,
  • rekordértékű, 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás érkezett, érkezik Magyarországra.

Ma innen folytatják

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Fehér Házban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. A csúcstalálkozón több fontos téma szerepel majd, az egyik Magyarország energiaellátásának hosszú távú garantálása és a nukleáris energetikai együttműködés. Emellett várhatóan az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése is napirendre kerül.

A Magyar Nemzet élőben tudósít a találkozóról, amelyet ide kattintva olvashat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


