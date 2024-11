Mi az a chemszex és miért költ rá milliókat a főváros?

Közösségi alapú intervenciók chemszexhasználók pszichoszociális támogatása nevű programjára nyert el 3 383 600 forintot a Háttér Társaság nevű, LMBTQ-személyeket támogató alapítvány a Fővárosi Szociális Közalapítványtól az ártalomcsökkentő pályázatok elbírálása során – adta hírül a Drogkutató Intézet (Dki).

Mi az a chemszex?

A chemszex olyan szexuális tevékenységet jelent, amelynek során a résztvevők az élmény fokozásához tudatosan használnak pszichoaktív anyagokat. Ezek a legtöbbször különféle illegális drogok, mint például a metamfetamin, ami intenzív eufóriát és megnövekedett szexuális vágyat okoz; vagy a GHB/GBL, ami relaxáló hatásával segíti a gátlások csökkentését, illetve a mefedron nevű serkentő, ami szociálisan nyitottabbá teszi a fogyasztóját. A chemszex leginkább az LMBTQ-közösség bizonyos csoportjaiban, különösen a férfiak közötti szexuális kapcsolatokban terjedt el, de nem kizárólag ezekre korlátozódik – tájékoztatott a szakmai szervezet.

A Dki rámutatott: a Drogriporter – melynek a Soros-blognak is hívott 444.hu ad felületet – tartott egy konferenciát, ahol szó esett arról, hogy a Háttér Társaság megelőző programjának tervezetében megvalósítanák azt a programpontot, ami a józan résztvevők biztosítását célozza a chemszexbulikban.

Ez az indítvány azonban ellentmond a magyar nemzeti drogstratégia alapelveinek, hiszen hazánkban a drogfogyasztás minden formája törvényellenes.

– A chemszexpartikon való felügyelet biztosítása nem előzi meg a szerhasználatot és a vele együtt járó negatív következményeket, miközben inkább a prevenciót kellene erősíteni, és a résztvevőket eltántorítani az ilyen orgiáktól. A konferencián a drogfogyasztók kriminalizálását említették a problémák egyik fő okaként, és azzal érveltek, hogy ez megbélyegzést okozhat. Ez az érv azonban figyelmen kívül hagyja, hogy a drogokkal kapcsolatos zéró tolerancia politikáját elsősorban nem büntetés céljából alkalmazzák, hanem az egyének és a társadalom védelme érdekében – ismertette a Dki.

Nagy a kockázat és mindenkit érinthet

A szervezet felhívta a figyelmet:

a chemszex komoly veszélyeket rejt magában, mert gyakran jár együtt magasabb kockázatvállalási hajlammal, például védekezés nélküli szexszel, illetve fecskendők, szipkák és tűk megosztásával.

Az intenzív, akár több napig tartó partik után súlyos mentális problémák is kialakulhatnak, mint például depressziós epizódok, pszichózis vagy egyéb pszichés zavarok. Ez kockázati magatartáshoz, testi, lelki sérülésekhez, függőséghez vezethet, és megnöveli a nemi úton terjedő fertőzések veszélyét. A következmények nemcsak a drogokkal fűtött aktusban résztvevők életére, hanem a társadalom többi tagjára is negatív hatással vannak. A drog okozta halálesetek közé ugyanis nemcsak az öngyilkosság és a túladagolás tartozik, hanem a közúti balesetek is, amelyek komoly veszélyt jelentenek mindenkire nézve.

A kormány drogstratégiája a fiatalokat védi

A konferencián az is elhangzott, hogy a HIV-fertőzött válaszadók ellazultabban képesek nemi életet élni, ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy megfertőzik partnereiket, ami komoly egészségügyi kockázatokat rejt magában.

A szerhasználat és a felelőtlen szexuális magatartás súlyos következményekkel járhat, teret adva a mentális és a fizikai betegségek kialakulásának, a nemi betegségek terjedésének.

A nemzeti drogellenes stratégia célja, hogy a társadalom egészének érdekeit tartsa szem előtt, kiemelt figyelmet fordítva a közösségek védelmére és a fiatalok megóvására. A drogok kriminalizációja hozzájárulhat a drogkereskedelem és a szerhasználat visszaszorításához, ami csökkentheti a chemszexpartik előfordulását. Ezzel mérsékelhetővé válnak a túladagolás, a szerhasználat és a nemi betegségek kockázatai is – világított rá a Dki.