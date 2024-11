A kenyér nem, de a Márton-napi liba jelentősen olcsóbb lett tavalyhoz képest

Jelentős mértékű áresést tapasztalhattak a Márton-nap alkalmából víziszárnyast vásárló vevők – írta a Világgazdaság.

A boltokban tavaly a friss egész libát 2999, idén pedig 1799 forintos kilónkénti áron adták, illetve adják, miközben a friss egész kacsa kilója tavaly 1499 forint volt, idén pedig 999 – mutatott rá a lap megkeresésére Szabó Ákos, a víziszárnyaspiacon itthon és Európában is meghatározó Tranzit csoport vezérigazgatója.

A folyamat viszont azzal jár, hogy a termelők most veszteségesek

– tette hozzá.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Az elmúlt időszakban a költségnövekedések határozták meg a piacot, az élelmiszer-infláció pedig visszavetette a keresletet – írta a lap. Az energiaárak három évvel ezelőtti robbanása szintén nagy nehézségeket okozott az ágazatnak, és mivel a liba- és a kacsatermékek előállítása nagyon kézimunka-igényes a nevelési és a feldolgozási fázisban is, a munkabérköltség is nagy tétel.

Jó hír azonban, hogy korábban a kacsafogyasztás kifejezetten szezonális volt Magyarországon és Európában is, de az elmúlt tíz évben inkább egy mindennapi termékké kezd változni. Igaz, hogy a fogyasztási csúcs a Márton-napi és a karácsonyi időszakban van, de már egész évben megtalálható a polcokon, és veszik is az emberek. A liba azonban megmaradt prémium- és szezonterméknek, és továbbra is kifejezetten a Márton-naphoz és a karácsonyhoz kötődik – írta a VG.

Gondok vannak a madárinfluenzával

A madárinfluenza hatalmas gondot okozott az ágazati szereplőknek, és ez most ismét fokozódik: a Nébih közleménye szerint október eleje óta száz körül jár a kitörések száma. A vírus főleg víziszárnyasokat fertőzött meg, de az érintett telepek között van olyan, ahol pulykát hizlaltak.

„Ez tragédia” – vélekedett a jelenségről Szabó Ákos, aki hozzáfűzte, már a csirkéknél is megjelent a betegség, utóbbi állomány esetében a zsúfoltan tartott madarak között pedig könnyeben terjed a betegség.

A madárinfluenza-vírus a levegővel való terjedése miatt most már a szellőzőrendszereken át is fertőz, ami fenyegető a legkorszerűbb technológiával rendelkező brojlerhizlalók számára is. A madárinfluenza ellen egyébként már van oltás, amit Franciaországban már alkalmaznak is, és most mindenki feszülten figyeli, hogy ez mennyire hatásos a vírus terjedése ellen.