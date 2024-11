Ábrahám Róbert: Bizonyos kereskedelmi csatornák vezetése mélyen benne van ebben az ügyben + videó

„Jól fizet Rogán Antal?” – ezzel a kérdéssel indította a beszélgetést a Népszava újságírója abban az interjúban, amelyet Ábrahám Róberttel készítettek, ám végül a lap úgy döntött, nem teszik közzé.

A Pesti Srácok volt újságírója Facebook-oldalán számolt be hétfőn arról, hogy múlt héten kereste meg a lap, jött hozzá videós, fotós, újságíró-riporter, majd garantálták neki, hogy a beszélgetést vágás nélkül fogják nyilvánosságra hozni. Bár az interjú elkészült, ám nemrég a baloldali lap videót készítő munkatársa arról tájékoztatta az újságírót, hogy közbeszólt a technika ördöge, mert eltűnt a hang, ami nélkül a videó leadhatatlanná vált. Mivel a felvétel Ábrahám Róbert stúdiójában készült, ő maga is felvette a beszélgetést, amit gond nélkül átadott volna a Népszavának, a lap viszont köszönte, nem kérte.

Ábrahám Róbert ennek ellenére úgy döntött, neki nincs mitől félnie, és megosztotta a betiltott interjú felvételét.

Miért most, ha bosszú?

A Pesti Srácok egykori újságíróját nem lepte meg a Népszava munkatársának első kérdése, és azt felelte, azokat kell megkérdezni erről, akik pénzt kapnak Rogán Antaltól, ő ugyanis soha nem kapott tőle pénzt, és máshonnan sem, mert felmondott a munkahelyén.

A baloldali lap újságírója nem hagyta ennyiben Ábrahám válaszát, és tovább firtatta, hogy az általa kirobbantott pedofilbotrány kizárólag egy fideszes megrendelés, bosszú része lehet csak. Ábrahám válaszképp emlékeztette, hogy évek múlva esedékes csak a következő választás, ha valaki politikai karaktergyilkosságot akar elkövetni, akkor miért éppen egy olyan időpontban teszi ezt, ami mondhatni súlytalan?

„Én ezt értem, hogy bármikor le lehet hívni a felhőből, hogy milyen jól jöhet egy karaktergyilkosság, csak ezt valamilyen talapzatra rá tudjuk tenni, hogy mi alapján? Mert ha ez bármelyik választás előtt a közelmúltban történik, akkor nincs arra lehetőség, hogy bebizonyosodjanak, nem igazak a vádak. De ilyenkor mi értelme van? Most amerikai választás van, azt gondolom, Lakatos Márknak arra nincs ráhatása. Ha ez egy politikai merénylet Lakatos Márk ellen, akkor hogy a fenébe lehet az, hogy Lakatos Márk viselkedése épp azt a gyanút erősíti meg, hogy nincs itt semmiféle politika a háttérben” – közölte.

„A semmiből nem lehet tanúkat kihallgatni. Meg kell válogatnom, hogy mit mondok, mert vannak olyan információk, amelyekkel a nyomozást befolyásolhatom, zavarhatom, de az már nyilvános, hogy több tanú is van. Ezeket az embereket honnan szedte össze Rogán Antal? Ezek az emberek bevállalják a börtönt egy esetleges hamis tanúzás miatt, azért hogy a következő választásig mindenki elfelejtse őket? ” – tette fel a kérdést Ábrahám.

Nem politikai az ügy

A beszélgetésben Ábrahám Róbert arra is kitér, amíg az elején még kizárólag a politikai színtéren kezdték el az ügyet elemezni, vagyis, hogy elhiszik vagy sem, az idő előrehaladtával a leghangosabb kritikusok is belátták, érdemes odafigyelni.

Például Mérő Vera is beállt a harc mögé, mert egyre jobban azt látta, hogy minden, ami nyilvánosságra került, az igaz. Aki korábban kritizált, az felhívott és bocsánatot kért. Az nem lehet, hogy léteznek olyan ügyek, amelyek mögött nem Rogán Antal áll?

– hangzott el a válaszában, hozzátéve, hogy egy tizenöt éves gyerek, aki részletesen elmeséli a saját traumáját, olyan dolgokat mond, amit egy hamis tanú nem tudhat, mondjuk azt, hogy néz ki belülről a lakás.

Ábrahám Róbert megjegyzi, amíg a baloldalon az év első felében az influenszertüntetésen pénzt kértek azért, hogy megvédjék a gyerekeket a „szörnyektől”, most azonban nem fontos számukra az áldozat. „Mindent elfogadok, de azt, hogy a baloldalon meggyanúsították és hazugnak nevezték a sértettet, aki feltárja, és egyből politikát csinálnak belőle, azt nem fogadom el” – fogalmazott.

„Nem vagyok a rendszer kegyeltje, voltam fogdában és tartottak nálam házkutatást is, de nekem ezzel nem volt gondom, mert nincs takargatnivalóm. Vallottan jobboldali vagyok, de vannak olyan dolgok, amikről elmondom már a legelején, hogy nincs politikai motivációm, ilyen a gyerekek ellen elkövetett abúzus is” – mondta.

A Népszava újságírója igyekezett a beszélgetést abba az irányba terelni, hogy a Lakatos Márkkal kirobbant pedofilügy egyfajta visszavágás a kegyelmi ügyre. Ám Ábrahám Róbert szerint ez egy jóval bonyolultabb annál, nem a káröröm kell hogy motiválja az embereket.

„Nincs ilyen, hogy ilyen pártú vagy olyan pártú pedofilról beszélünk, ki kell rángassuk a politikából a gyermekvédelmet és vissza kell adjuk az illetékesnek” – jelentette ki.

A kereskedelmi csatornák vezetése is benne lehet az ügyben

„Bizonyos kereskedelmi csatornák vezetése nagyon mélyen benne van ebben az ügyben. Nem nevezem meg, de ez az egész kereskedelmi televíziózás, ami akkoriban megszilárdult a szórakoztatóiparban az SZDSZ alatt, kialakult egy szűk kör, ami mindenféle melegorgiákat tartott rendszeresen és a saját köreikből engedték be a bennfenteseket” – közölte.

Megjegyzi, hogy ma már ezek az emberek nem SZDSZ-esek, hanem liberálisak és szocialisták, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy aki liberális vagy szocialista, az melegorgiákra jár és pedofil vagy a hatalmi elit része.

Ez nem politikai elit, hanem kulturális elit inkább. Akármilyen hatalom volt Magyarországon, ezek az emberek mindig döntő pozícióban voltak

– mondta az interjúban. Hozzátette, szerinte ezek az ügyek nem azért kerülnek napvilágra, mert Rogán Antalnak köze lenne hozzá, hanem az a csoda, hogy eddig ezt el tudták húzni és be tudták fedni. Közölte, miután semmilyen elköteleződése nincs, hiszen felmondott a munkahelyén is, nem érdekli a következménye és nem fél a fenyegetésektől sem, amit napi szinten kap.

A Népszava szerint Ábrahám Róbert állításai viszont csak egy összeesküvés-elmélet részei.

„Úgy beszélgetünk erről, hogy mindenki, aki a médiában megfordultak, vagy a színházban vagy a zeneiparban, az mindenki tudja, hogy igazat mondok. Egyszerre kell a nyilvánosság védelme mellett ezt végigcsinálni, úgy, hogy közben a hatóságok felé is ott legyen az a presszió, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy hírességekkel állnak szemben, ugyanúgy járjanak el, mint a civilekkel, ugyanolyan vehemenciával, és arra is figyelnem kell, hogy ne hozzak nyilvánosságra olyan nevet vagy bizonyítékot, amit nem ellenőriztem le több forrásból, de olyat még nem hoztam nyilvánosságra, amit több helyről ne igazoltak volna vissza” – részletezte, kiemelve, hogy mindenki tudja, hogy létezik egy ilyen csoport, a baloldalon is, de persze csak a kamerákon kívül.