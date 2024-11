Ábrahám Róbertnek hosszú listája van, újabb részletekről beszélt a Bayer show-ban

Sátánista kulturális elitről, és az azzal összefonódó pedofil-hálózatról beszélt a Bayer show-ban Ábrahám Róbert – olvasható a Hír Tv oldalán. A publicista a műsorban azt hangsúlyozta, hogy a baloldalhoz köthető influenszerek gyermekvédelminek nevezett tüntetésen a komplett jobboldalt igyekeztek megbélyegezni. Ábrahám Róbert ezzel kapcsolatban ugyanakkor azt mondta: Óva intenék mindenki attól, amit az Odakint most szörnyek járnak nevű politikai színház alkalmával próbáltak eljátszani.

– Ezt az ügyet nem lehet politika nélkül értelmezni, mert politikában fogant. És politikában létezik. Ez tény. De legalább ebben az ügyben most, ami épp kezd kitárulkozni, találjunk össznemzeti megoldást. És persze van politikai szál benne, azt majd a politikusok egymás közt lejátsszák, de abban legyen egy össznemzeti konszenzus szerintem hogy gyerekekről van szó, hogy fejezzük be az áldozathibáztatást amit művelnek, aminek Pottyondi az élharcosa, fejezzük ezt be – hangsúlyozta a publicista.

Ábrahám Róbert az adásban azt is elárulta, már most 15 ember nevével tudna előállni, akik az üggyel kapcsolatban állnak, úgy, hogy van mögötte bizonyíték is, de ezt nem teszi meg, amíg nem megalapozott minden, amiről beszél, ugyanakkor – tette hozzá – minél inkább belecsöppentek az ügyekbe, azt tapasztalták, hogy

ezek az emberek ott voltak a képernyőn, akár évtizedekig is, ez ugyanaz a kulturális elit, amelynek tök mindegy, hogy milyen politikai elit van éppen az ország élén, vagy ki kormányoz, ez a kulturális elit, ez létezik, összetart, összezár és ezeknek egy része sátánista.

